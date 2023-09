Soudan du Sud : un congrès eucharistique pour s’unir face à la guerre

Au Soudan et au Soudan du Sud, les évêques catholiques ont annoncé vendredi 1er septembre le lancement d'un congrès eucharistique binational d'une durée d'un an. Il aura lieu au Soudan du Sud, dans le diocèse catholique de Wau (nord-ouest), à partir du 26 novembre. Pour ces deux pays traversés par la guerre, ce congrès est un signe d'unité, affirme notamment Mgr Nyodho, évêque du diocèse catholique de Malakal au Soudan du Sud.

Un congrès eucharistique d’une durée d’un an aura lieu dans le diocèse catholique de Wau, situé au nord-ouest du Sud-Soudan, a annoncé vendredi 1er septembre Mgr Stephen Nyodho Ador Majwok, évêque du diocèse catholique de Malakal. Ce congrès débutera le 26 novembre 2023, date à laquelle l’Église catholique célèbre la solennité du Christ-Roi.

Le congrès eucharistique est prévu par le « Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe » pour faire grandir auprès des fidèles leur amour de l’Eucharistie. L’Église locale est ainsi invitée à prendre conscience « plus profondément du mystère de l’Eucharistie sous un certain aspect » et à l’honorer publiquement.

En lançant cet événement binational, les évêques du Soudan et du Soudan du Sud veulent inviter les catholiques des deux pays à faire preuve d’unité et de résilience, alors que des conflits ensanglantent actuellement leurs territoires respectifs. « Notre unité passe par l’Eucharistie qui est le point central de notre vie spirituelle pour exprimer notre unité en tant que peuple déchiré par la guerre, les calamités naturelles et l’instabilité politique », a ainsi affirmé Mgr Nyodho, avant d’appeler tous les fidèles à une participation active aux célébrations dont le thème est « Un corps, un esprit dans le Christ ». « L’Eucharistie est la manifestation publique de la foi de l’Église en l’honneur de Jésus Christ qui est dans l’Eucharistie », a renchéri Mgr Lodiong, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Juba.

Des territoires en proie aux conflits

Au Soudan comme au Soudan du Sud, la guerre civile fait ravage. Soumis à une forte instabilité politique, le Soudan est en proie à la guerre depuis le 15 avril. Bombardements et affrontements entre factions rivales luttant pour le pouvoir plongent le pays dans le chaos.

Le Soudan du Sud est quant à lui plongé dans la violence depuis 2013. Devenu indépendant en 2011 après sa sécession avec le Soudan, ce pays enclavé est tout entier rongé par le crime organisé et les conflits ethniques dans un contexte post-guerre civile, et miné par la pauvreté. Les chrétiens, majoritaires, subissent de plein fouet l’insécurité et les violences armées perpétrées par des groupes rebelles et tribaux dans les régions hors du contrôle de l’État.

Le pape François s’était rendu au Soudan du Sud du 3 au 5 février 2023 après être allé en République Démocratique du Congo, un voyage apostolique qualifié d’historique par de nombreux observateurs dans une nation en souffrance.