La chaîne de télévision KTO ouvre sa station de radio, dont la première émission sera diffusée le 4 septembre 2023.

KTO TV l’avait annoncé en janvier 2023 : la chaîne de télévision catholique se lance à l’assaut des ondes radio, et ce dès le 4 septembre, date à laquelle sera diffusée la première émission via le réseau numérique terrestre (RNT), aussi appelé DAB+ (Digital Audio Broadcasting), au niveau national. Derrière cette nouveauté, une ambition : élargir l’audience de la chaîne, la radio étant le média le plus utilisé par les Français pour s’informer.

« La ligne éditoriale de KTO radio est celle de KTO TV, et repose donc sur ses 3 piliers : accompagner la vie de prière, donner des éclairages sur les questions de fond, donner à voir la diversité des formes d’engagement », déclare KTO dans son communiqué.

Des programmes variés

KTO Radio proposera une matinale, animée par Marie Foliot de 6h45 à 9h, ainsi que des directs en commun avec la télévision notamment pour les messes et les temps de prière, des émissions d’archives, ainsi que des podcasts et des programmes de décryptages ou d’entretiens. Elle diffusera également de la musique du registre chrétien : musique sacrée et classique, gospel, et jeunes talents français. Toutefois, l’antenne ne réalisera pas de flashs infos à l’image d’autres chaînes de diffusion nationale telles qu’Europe 1 ou France Info. Elle explique ce choix par la volonté de « s’extraire du stress quotidien » et se positionnera sur les sujets d’actualité avec un délai suffisant pour « prendre le recul nécessaire ».

Par sa diffusion au niveau national, KTO Radio se positionne comme un acteur clé du monde catholique dans le paysage radiophonique. Jusqu’ici, RCF et Radio Notre-Dame n’ont en effet pas pu obtenir de fréquence nationale et ne diffusent qu’au niveau régional. Créée en 1999 par Mgr Lustiger, KTO TV cumule 143.000 téléspectateurs au quotidien. Elle est financée essentiellement par les dons à la Fondation KTO.