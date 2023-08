Au Mexique, 38 enfants atteints du cancer ont reçu le sacrement de confirmation le 25 août des mains de Mgr Fidencio López Plaza. Celui-ci s'est rendu directement à l'hôpital pédiatrique où les enfants sont soignés, à Querétaro (centre du Mexique).

Certains ont dû recevoir le sacrement alors qu’ils étaient en unité de soins intensifs, leur état de santé étant particulièrement dégradé, rapporte Catholic News Agency. Au cours de la cérémonie, Mgr Fidencio López les a confiés à l’Esprit saint pour qu’il les guide vers Dieu : « En étant oints, nous nous souvenons que nous appartenons au Christ. Ils recevront l’onction sur leur front et sur la paume de leurs mains, afin que l’Esprit saint, qui est le doigt de la main droite de Dieu, les guide, avec le langage de l’amour, sur le chemin qui mène à Dieu. »

Un fort taux de mortalité

En 2015, le gouvernement du Mexique estimait entre 5.000 et 6.000 le nombre de nouveaux cas de cancer chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans. Seuls 51% d’entre eux survivent. Dans ce pays, un enfant meurt d’un cancer toutes les quatre heures, ce qui fait du cancer la principale cause de décès par maladie des enfants âgés entre 5 et 12 ans. L’hôpital pédiatrique d’oncologie de Querétaro est l’un des rares centres hospitaliers à fournir des soins spécialisés sur le cancer.