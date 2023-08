Dans son intention de prière du mois d'août 2023, le pape François appelle les croyants à prier et à agir pour ceux qui "vivent en marge de la société", abandonnés à leur sort. Fustigeant la "culture du déchet" dans laquelle des "millions d'hommes et de femmes ne valent rien face aux bénéfices économiques", le Pape invite chacun à regarder la misère en face et à prendre en compte les invisibles de la société.

« Un sans-abri qui meurt dans la rue n’apparaîtra jamais sur la première page des moteurs de recherche Internet ou des journaux télévisés », déplore le pape François dans sa vidéo de prière du mois de septembre, diffusée ce mardi 29 août 2023 par le Réseau Mondial de Prière du Pape. Le successeur de Pierre demande de prier pour toutes les personnes vivant en marge de la société.

« Comment avons-nous permis la “culture du déchet” dans laquelle des millions d’hommes et de femmes ne valent rien face aux bénéfices économiques ? », interpelle le pape François dans cette vidéo où il s’exprime en espagnol. « Notre cou va finir par se raidir à force de regarder ailleurs », prévient-il. Le Pape, le premier à avoir choisi le nom de François en hommage au Poverello d’Assise, supplie que soit mise en place « une culture de l’accueil » destinée à ceux qui sont marginalisés « pour des raisons de pauvreté, de dépendance, de maladie mentale ou de handicap ».

« Prions afin que les personnes qui vivent en marge de la société, dans des conditions de vie inhumaines, ne soient pas oubliées par les institutions et ne soient jamais rejetées », conclut le Pape.

700 millions de personnes sous le seuil de pauvreté

Selon les Nations unies, plus de 700 millions de personnes, soit 10 % de la population mondiale, vivent dans une situation d’extrême pauvreté, avec des difficultés à satisfaire même les besoins les plus élémentaires, tels que la santé, l’éducation et l’accès à l’eau. Le Réseau Mondial de Prière du pape, qui diffuse chaque mois une intention particulière du pape, rapporte que 1,6 milliard de personnes vivent dans des conditions de logement inadéquates. Il rappelle qu’entre 80 et 90% des personnes porteuses de handicap et en âge de travailler sont au chômage.

Le père Frédéric Fornos, directeur international du Réseau, souligne que le pape François appelle à une approche différente de la pauvreté et de l’exclusion. « Elle consiste à prier, car la prière transforme nos cœurs, elle change notre regard et nous ouvre aux autres, en particulier aux plus vulnérables ».