Le miracle du moment présent

La prière nous ouvre au miracle du moment présent. Deux des plus grandes tentations contre lesquelles l’homme lutte sont d’être tourmenté par les blessures du passé et, à l’inverse, de nous inquiéter pour l’avenir. Mais en réalité, la seule chose qui existe à l’heure actuelle est le moment présent. C’est là que se trouve Dieu ; c’est là que Dieu nous attend ; c’est là que Dieu nous fait signe.

L’abandon à la Providence divine, l’un des plus grands classiques chrétiens de tous les temps, propose de vivre la grâce du moment présent. Son auteur, le père jésuite français Jean-Pierre de Caussade (+1751), parle du moment présent comme « d’un ambassadeur qui déclare l’ordre de Dieu ». Vivre le moment présent est le moyen pour être véritablement en union avec Dieu et avec Sa volonté. Une volonté qui est bien plus profonde que nos désirs. Le père Caussade présente le moment présent de différentes manières. Il le décrit « comme un désert dans lequel l’âme ne voit que Dieu seul ». Le présent est aussi « plein de trésors infinis ; il contient plus que vous n’avez de capacité ».

Cheminer vers la sainteté

La seule chose nécessaire est de toujours nous retrouver à vivre le moment présent, livré à lui… quoi qu’il puisse apporter. Tout événement a quelque chose de divin qui peut nous conduire vers la sainteté. Tout fait partie de cette plénitude qu’est Jésus-Christ. Nous pouvons en effet trouver tout ce qui est nécessaire dans le moment présent. À chaque instant, la volonté de Dieu produit ce qui est nécessaire à la tâche à accomplir et l’âme simple ne désire ni plus ni moins que ce qu’elle a. Ce que Dieu fait en sorte que nous expérimentons à chaque instant est ce qu’il y a de meilleur et de plus saint qui puisse nous arriver.

Il ne fait aucun doute que cela demande du courage. « Se contenter du moment présent, c’est goûter et adorer la volonté divine dans tout ce qui se rencontre à faire ou à souffrir ». Vivre la grâce du moment présent, c’est décider de s’abandonner incessamment à la Providence. Nous pouvons être sûrs que prendre ce risque est payant :

Quand le moment présent effraie, affame, dépouille et accable tous les sens, alors il nourrit, enrichit et vivifie la foi, qui se rit des pertes, comme un gouverneur dans une place imprenable se rit des attaques inutiles.

Disons alors avec le père Caussade : « Je veux me renfermer dans l’unique affaire du moment présent, pour vous aimer, pour m’acquitter de mes obligations, et pour vous laisser faire. »

