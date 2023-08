De passage en France avant son retour le 25 août dans sa paroisse maronite à Beyrouth, le père Rachid Abi Khalil raconte à Aleteia la dureté du quotidien du peuple libanais, ébranlé par la crise économique et la corruption qui déstabilisent le pays. "Je n’ai jamais eu l’impression d’être abandonné de Dieu. Chaque jour que Dieu fait est un acte de confiance envers le Seigneur", témoigne-t-il. Rencontre.

Un T-shirt noir, une croix de bois autour du cou, une barbe grise et deux yeux verts rieurs, le père Rachid est arrivé à Paris fin juillet pour une durée d’un mois afin de faire le stock de médicaments avant de repartir dans sa paroisse maronite Saint-Pierre-et-Saint-Paul, à Beyrouth. Là-bas, tout est devenu trop cher. Pour aider ses paroissiens, répartis dans 1.500 maisons du quartier Achrafieh (situé à l’est de la capitale, ndlr), le père Rachid se donne corps et âme. « Dans ma paroisse, beaucoup n’arrivent plus à acheter leurs médicaments et certains produits de première nécessité. Ils vivent une grande privation », confie-t-il à Aleteia. « La vie est devenue très dure et mon rôle de prêtre a été transformé : je célèbre les messes et donne les sacrements, mais j’ai aussi un rôle social très actif car je suis obligé de faire le devoir de l’État. »

Avec l’autorisation du père Rachid

Depuis 2019, la crise qui ébranle le Liban ne trouve pas de répit. Forte dévaluation de la livre libanaise, qui a perdu 98 % de sa valeur, infrastructures délabrées, mais aussi pénurie d’eau et d’électricité… Les Libanais ne sont épargnés par rien. Au quotidien, seules deux heures d’électricité leur sont données par l’État : pour le reste, il faut passer par des générateurs, ce qui implique de payer très cher. Le prix de l’essence n’est pas en reste puisqu’il flambe. Avec un taux de chômage très élevé — il est passé de 11% en 2018 à 30% en 2023 et s’élève à 58% chez les jeunes — et des salaires plus que maigres pour quiconque trouve miraculeusement du travail, les Libanais vivent pour la majorité dans une grande précarité. Plus de 80% d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. « Un Libanais gagne en moyenne 70 euros par mois dans le secteur public. Aucune aide ne nous est donnée en comparaison avec les réfugiés syriens qui bénéficient d’aides européennes et vivent avec 300 à 400 euros par mois », affirme le père Rachid.