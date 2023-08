Ces religieuses néerlandaises cultivent le raisin sur une exploitation de la taille de dix terrains de football, et la quantité de vin qu'elles produisent chaque année pourrait remplir une piscine olympique ! Mais en plus de ce breuvage, les moniales offrent à ceux qui le souhaitent un répit spirituel et béni, au milieu des vignes.

Les moniales norbertines du monastère de Saint Catharinadal, situé dans la région du Brabant, au sud des Pays-Bas, sont l’une des plus anciennes congrégations du pays : elles existent depuis près de 750 ans. Malgré une histoire mouvementée — la Réforme, ou la domination française après la conquête napoléonienne, quand, malgré la liberté de religion, la vie monastique était considérée comme inutile — les moniales norbertines ont préservé non seulement leur communauté, mais aussi les bâtiments du monastère et les terres qui les entourent, en grande partie grâce à la protection de la cour royale, à laquelle plusieurs sœurs étaient liées. Dans la mesure du possible, les religieuses ont cultivé les champs et exploité la ferme de manière à pouvoir se suffire à elles-mêmes. Et c’est encore le cas aujourd’hui, avec juste un changement de culture et le passage à la vigne depuis 2015.

Pourquoi le vin ?

« Le vin a des connotations bibliques et fait référence à Jésus. Et pour être honnête, les sœurs l’aiment aussi », explique ainsi sœur Mary Magdalene, la prieure du monastère de Saint Catharinadal. Bien que les religieuses norbertines aient d’abord envisagé de cultiver du houblon sur les vastes terres du monastère, elles ont décidé que la production de bière correspondait moins à l’image d’un monastère de femmes et, c’est ainsi qu’en mai 2015, elles ont commencé à produire du vin.

Cette activité commerciale des sœurs (exploitation du vignoble, de la cave et de la boutique du couvent), a été mise en place pour une raison simple : maintenir une base financière saine pour l’avenir. Dans un pays où il existe une certaine distanciation entre la société et l’Église, et donc probablement un soutien matériel relativement faible de la part de la communauté, les couvents essaient ainsi de vivre de leur propre travail.

fot. arch. zgromadzenia norbertanek w Sint Catharinadal

Blanc, rosé et pétillant

Les sœurs ont une production variée. Du Norbertus blanc (nom du vin en l’honneur du fondateur de l’ordre), du Ricwere rosé (du nom de la première religieuse norbertine), ou encore Augustinus, un Chardonnay élevé en fûts de bois, (du nom du Père de l’Église dont la règle monastique est suivie dans l’ordre des Norbertines). Mais on trouve également un Pinot Gris élevé en fûts de bois, un vin rosé élevé en fûts de bois, créé exclusivement pour le restaurant du monastère ou encore un vin mousseux traditionnel élaboré à partir de raisins blancs du cépage Chardonnay. Le tout sur 7,5 hectares, soit l’équivalent de dix terrains de football !

Les sœurs produisent en moyenne 40.000 bouteilles de vin à partir de leur récolte annuelle de fruits. Mais avec la canicule dans le pays à l’été 2022, elles se sont retrouvées dans une situation difficile avec une surproduction. En effet, la récolte de raisin a été si abondante qu’elles ont produit jusqu’à 64.000 bouteilles de vin qu’elles n’ont pas réussi à vendre. Pas de quoi inquiéter les sœurs cependant, optimistes sur leurs stocks et confiantes en la Providence. « Si elles se vendent, nos soucis financiers s’en trouveront allégés », a déclaré sereine Sœur Mary Magdalene.