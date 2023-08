Sainte Marianne Cope, l’autre apôtre des lépreux

Fille d’émigrants confrontés à la dure réalité de l’Amérique du XIXe siècle, Barbara Cope consacre sa vie à aider les miséreux, puis les lépreux qu’elle rejoindra près du père Damien. Elle fera de l’île de Molokaï un jardin de fleurs enchanté. Canonisée en 2012, sa fête est le 9 août.

S’ils ont rêvé de l’Amérique comme d’un monde merveilleux où lait et miel couleraient à flot, la majorité des émigrants qui, en ce milieu du XIXe siècle, débarquent sur les quais de New York sont souvent cruellement déçus. La vie meilleure espérée n’est pas au rendez-vous, et, pour beaucoup, l’expérience vire au cauchemar, sans qu’il soit possible de revenir en arrière. Et c’est pire s’agissant des catholiques, italiens, irlandais, polonais ou allemands, car la « bonne société WASP », acronyme de white, anglo-saxon, protestant (blanche, anglo-saxonne, protestante), voit d’un mauvais œil l’arrivée massive aux USA d’une « gueuserie papiste » accompagnée de son clergé car les Églises des pays d’origine, non sans mal d’ailleurs, s’efforcent d’assurer à leurs compatriotes exilés les secours de la religion. À défaut de renvoyer ces gens d’où ils viennent, on les cantonne dans des emplois subalternes et d’immondes taudis où misère et maladie se côtoient. Sans aucune assistance, bien entendu.

Assister les pauvres

Cela, les Koob, une famille de petits agriculteurs originaires de Heppenheim dans la Hesse, ne s’en doutent pas lorsque, en 1840, ils décident de quitter l’Allemagne au profit de la terre promise espérée. Ils vont tôt déchanter… Installés à Utica, dans l’État de New York, les Koob ont beau tenter de s’adapter, allant jusqu’à angliciser leur patronyme en Cope, rien n’y fait, la réussite n’est pas au rendez-vous et élever leurs sept enfants devient chaque jour plus difficile. Bientôt, le père et la mère tombent gravement malades et la survie de la famille repose sur leur fille aînée, Barbara, née au pays le 23 janvier 1838.