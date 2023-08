Disparu en Syrie il y a dix ans, le père Dall’Oglio, un « témoin pour les chrétiens et les musulmans »

Le père Paolo Dall'Oglio disparaissait il y a dix ans, en 2013, vraisemblablement enlevé par des djihadistes de l'État islamique, en Syrie. À cette occasion, le père Jacques Mourad, son successeur à la tête du monastère catholique syriaque de Mar Moussa, lui a rendu hommage lors d'une messe célébrée en sa mémoire, le 29 juillet, notamment pour ses tentatives de dialogue avec le monde musulman.

Il y a dix ans, en 2013, le père Paolo Dall’Oglio disparaissait à Raqqa, en Syrie, alors qu’il tentait de négocier la libération d’otages, probablement enlevé par des milices djihadistes de l’État islamique (EI). Si la question de sa survie s’est longtemps posée, l’espoir de le retrouver vivant est désormais mince.

Ce prêtre jésuite de nationalité italienne avait fondé en 1993 la communauté religieuse al-Khalil (« l’ami de Dieu ») dont le charisme est d’ouvrir le dialogue avec l’islam, installée au monastère catholique syriaque de Mar Moussa (nord de Damas). Après sa disparition, le père Jacques Mourad, prêtre syriaque, a pris sa succession à la tête du monastère. Il a rendu hommage au père Dall’Oglio lors de la messe célébrée le 29 juillet en sa mémoire, présidée par le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin. Plusieurs proches du prêtre disparu étaient présents, dont ses frères et sœurs, ainsi que sa communauté monastique.

« Par amour du Christ, pour le salut des musulmans »

« Le père Paul s’est rendu à Raqqa pour atteindre le but pour lequel il avait été appelé par Dieu, par amour pour son Maître et Seigneur Jésus-Christ, pour le salut des musulmans« , a déclaré le père Mourad. Il était « conscient de son destin et répétait constamment qu’il était prêt, comme s’il s’agissait d’une prophétie, à suivre l’exemple de notre maître et de notre Dieu Jésus, pour s’offrir directement au monde islamique. » « L’icône de l’offrande de soi pour les autres est essentielle dans la foi et la vocation de l’Église, elle perdurera donc jusqu’à la seconde venue du Christ », a ajouté le père Mourad, avant de rappeler son rôle essentiel dans l’évangélisation des musulmans :

Il est un témoin non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les différentes nations, appartenances idéologiques et nationales, en particulier pour les musulmans. Où qu’il soit, ce qui rendra le père Paul heureux, c’est l’unité de notre position en tant que chrétiens et musulmans, chrétiens d’Orient et d’Occident, Arabes et Européens, et les musulmans présents en solidarité avec nous.

Enlevés, portés disparus… on est sans nouvelle de ces missionnaires :