[VIDÉO] La première rencontre des JMJ de Lisbonne avec le Pape

Si les JMJ ont bien commencé depuis plusieurs jours, il y avait encore un "absent" qui attendait de se montrer. Et c'est désormais chose faite ! Le Pape a pu retrouver les jeunes au parc Eduardo VII, au nord de Lisbonne, ce jeudi 3 août pour un moment de fête et de prière.

Un océan de drapeaux, 500.000 jeunes de plus de 200 pays venus avec un enthousiasme infatigable, un pape souriant au milieu de la foule dans sa papamobile… c’était le coup d’envoi des grandes rencontres entre le pape François et la jeunesse du monde, dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne, ce 3 août 2023. Le pape François a été accueilli officiellement au parc “Eduardo VII” au nord de Lisbonne, lors d’un moment de fête et de prière.

Arrivé aux alentours de 17h sur le terrain de 25 hectares qui abrite un belvédère sur la ville portuaire, le pontife de 86 ans a été accueilli par un soulèvement général, une foule clamant le nom de François, et une forêt de téléphones portables filmant le moment. Il était attendu de pied ferme par un fleuve de jeunes chauffés à bloc, qui avait rempli des heures durant la pelouse en chantant allègrement, arborant fièrement des drapeaux de tous les coins du globe.