« Reconnaître les pierres précieuses de la vie et […] les distinguer de la camelote ». C’est l’invitation du pape François lors de l’Angélus dominical qu’il a présidé place Saint-Pierre le 30 juillet 2023. Il a exhorté le chrétien à faire de Jésus « le plus grand bien de la vie ».

Méditant sur l’Évangile du jour – qui narre la parabole d’un marchand à la recherche de perles précieuses –, le pontife de 86 ans à encouragé les fidèles à ne pas s’enfermer « dans l’habitude, dans la médiocrité de ceux qui se contentent [de ce qu’ils ont], mais à raviver le désir, à cultiver des rêves, à chercher la nouveauté du Seigneur ». Et d’assurer : « Le Seigneur n’est pas répétitif, il apporte toujours une nouveauté ».

Le pape a aussi engagé le chrétien à avoir « l’œil vif » et à savoir « discerner la perle » dans le quotidien, c’est-à-dire à « trouver ce qui compte ». « Chaque jour, à la maison, dans la rue, au travail, en vacances, nous avons l’occasion d’apercevoir le bien », a-t-il souligné en encourageant à ne pas gaspiller son « temps » et sa « liberté » pour « des choses insignifiantes, des passe-temps qui nous laissent vides à l’intérieur ».

La « perle précieuse » de la vie, pour le pape, c’est Jésus lui-même. « Il vaut la peine de tout investir en Lui car, quand on rencontre le Christ, la vie change », a-t-il affirmé.

Comme il le fait souvent, l’évêque de Rome a laissé à la foule quelques questions. « Suis-je, dans ma vie, en recherche ? Est-ce que je me sens bien, arrivé, satisfait ? […] Suis-je ‘à la retraite’ spirituellement ? […] Est-ce que je m’entraîne à discerner ce qui est bon et qui vient de Dieu, en sachant renoncer à ce qui me laisse peu ou rien ? […] Est-ce que je sais me dépenser pour Jésus ? Est-il pour moi à la première place, est-il le plus grand bien de la vie ? »