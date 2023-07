Les personnes plus âgées transmettent "une sagesse importante pour la vie", a rappelé le pape François ce dimanche 23 juillet pour la deuxième Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées.

Savoir « ralentir pour accompagner ceux qui peinent à suivre ». C’est la recommandation du pape François lors de la messe qu’il a célébrée dans la basilique Saint-Pierre le 23 juillet 2023, pour la deuxième Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Le Pape a plaidé pour que les « villes surpeuplées » ne deviennent pas des « concentrations de solitude », et que les seniors ne soient pas relégués au rang de « déchets improductifs ».

« De grâce, mélangeons-nous, grandissons ensemble », a lancé le Pape dans son homélie. Les grands-parents « se sont sacrifiés pour nous et nous ne pouvons pas les retirer de l’agenda de nos priorités », a-t-il martelé. Et de mettre en garde contre « les mythes de l’efficacité et de la performance ».

Ne pas ‘s’inventer’ des ennemis à combattre

Les plus âgés transmettent « une sagesse importante pour la vie », a estimé l’évêque de Rome. Il a décrit cette sagesse comme une « approche réaliste », qui a conscience que dans l’existence, « le bien et le mal s’entremêlent au point d’apparaître inséparables ». « Ombres et lumières, amour et égoïsme » coexistent, a-t-il ajouté.

Ainsi pour le chef de l’Église catholique, le chrétien n’est pas « un naïf qui vit dans un monde de fables, qui fait semblant de ne pas voir le mal et qui dit que ‘tout va bien' ». Mais le chrétien reconnaît « que le mal ne vient pas seulement ‘de l’extérieur’, que ce n’est pas toujours la faute des autres, qu’il n’y a pas besoin de ‘s’inventer’ des ennemis à combattre pour éviter de faire la lumière en soi-même ».

La vieillesse « est la saison pour se réconcilier »

Au fil de sa méditation, le Pape a dénoncé la tentation de vouloir « arracher le mal par ses propres forces pour sauvegarder la pureté ». Si l’on vise une « société pure », une « Église pure », a-t-il averti, « l’on risque d’être impatient, intransigeant, voire violent à l’égard de ceux qui sont tombés dans l’erreur ».

Le pontife de 86 ans a alors exhorté à « être patient avec les autres », à accueillir « les fragilités, les retards et les limites », non pas « pour s’y habituer avec résignation ni pour les justifier, mais pour apprendre à intervenir avec respect », afin de permettre aux personnes « de se frayer un chemin, de grandir, de changer ».

La vieillesse est la saison pour se réconcilier.

Le Pape a aussi formulé un encouragement aux personnes âgées qui regardent en arrière et voient « des défaites, des erreurs, des choses pour lesquelles – comme on dit – ‘si c’était à refaire, je ne le referais pas' ». Il a recommandé de « ne pas vivre de regrets et de remords », mais de garder la « sérénité » en laissant le jugement à Dieu. La vieillesse « est la saison pour se réconcilier », a-t-il assuré.

Le pape François a annoncé en janvier 2021 la création de cette journée mondiale le quatrième dimanche de juillet, pour mettre à l’honneur les personnes âgées souvent « oubliées » et qui sont « une richesse ». Cette année, cette messe était la seule célébration liturgique du pontife programmée au mois de juillet au Vatican, le pape François étant en pause estivale jusqu’à son départ pour les Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne, du 2 au 6 août.

[EN IMAGES] Ces saints étaient aussi des grands-parents :