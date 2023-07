Cris, graffeur pour le Seigneur

Cris Camargo a une passion : le street-art. Ce jeune homme a décidé d'en faire un outil d'évangélisation en réalisant plusieurs fresques murales dans différents pays d'Amérique Latine.

Pour le jeune homme, cette occupation est avant tout un moyen de lier art et spiritualité, concevant le graff comme une sorte de prière issue de la contemplation. « Si ce n’est pas de la prière, je ne sais pas ce que c’est. Comme le dit saint Jean Paul II , l’artiste est un artisan, et pour être artisan, il faut savoir contempler », affirme Cris à Aleteia Espagne. « L’artiste contemple, puis intériorise les choses. L’art, c’est ce filtre qui est à l’intérieur de chacun, qui permet de faire passer ce que l’on voit par l’âme, par le cœur et par Dieu. Il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Donc, forcément, tout cela est une forme de prière », poursuit Cris. Peindre des peintures murales est une façon pour Cristian de chercher à créer un monde meilleur. « Avec mon art, j’essaie de suivre les traces de Jésus, de donner un peu plus de couleur à la vie, et aussi de donner un message d’espoir. Je crois au pouvoir du collectif, de la communauté. »

« Quand j’ai commencé à dessiner, je n’avais pas tellement d’outils pour le faire, mais il y avait beaucoup de gens qui m’ont fait confiance et m’ont soutenu », se souvient Cris.

Photo Courtesy of Cristian Camargo

Croire en la force de la communauté

Cris ne dessine presque jamais seul. Ce qu’il aime, c’est faire participer les gens à cette prière qui s’exprime à travers le dessin. « Même la Bible dit que Jésus a envoyé les disciples deux par deux. Notre foi est nécessairement communautaire. La Bible le dit plusieurs fois, par exemple quand elle dit “là où il y a plus de deux réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux”. Il faut que nous nous aidions les uns les autres. »

Au cours de ce mois de juillet, Cris a rejoint la communauté de la paroisse de Saint François d’Assise, à La Plata, en Argentine, pour peindre une fresque qui commémore le dixième anniversaire du pontificat du pape François. « Le message du pape François a beaucoup aidé l’Église à se renforcer et à se rajeunir en Amérique Latine. Alors, je pense qu’il faut célébrer ces dix ans du pontificat du Pape François et être reconnaissant. C’est un don du Saint-Esprit. »