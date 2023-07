Dix ans après leur rencontre aux JMJ, Ana Paula et Christian se marient

C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Après une rencontre aux JMJ de Madrid en 2011, Ana Paula, brésilienne, et Christian, garde suisse, se sont mariés dix ans plus tard à Rome.

Une belle histoire comme on les aime, avec Jésus au centre. Voila ce que partagent Ana Paula et Christian qui ont raconté leur histoire à Vatican News. La Brésilienne et le garde Suisse, qui se sont mariés en 2021 à Rome, se sont rencontrés aux JMJ de Madrid en 2011.

Retour en arrière. En 2011, Ana Paula a prévu de se rendre aux JMJ de Madrid avec son groupe de la communauté Shalom au Brésil. Mais voilà qu’elle rencontre des problèmes avec son billet d’avion et qu’elle doit d’abord passer par Rome. Pas si grave finalement, elle va pouvoir rejoindre sur place le groupe italien de la même communauté, et ensemble de Rome, ils iront à Madrid. De son côté, Christian qui est Suisse mais ne travaille pas encore au Vatican à l’époque, est également membre du groupe Shalom à Rome et part donc lui aussi aux JMJ.

Amoureuse de Jésus

La Providence va donc les faire se croiser sur le même chemin de la foi. Mais Ana Paula confie : « Je ne suis pas tombée amoureuse de Christian aux JMJ. Là-bas, je suis tombée amoureuse de Jésus, de la beauté d’être Église, vivante et jeune. L’amour pour Christian n’est venu que plus tard ». Pour la Brésilienne, les JMJ ont été « surtout l’expérience d’une rencontre personnelle avec Jésus », qui fait qu’à son retour au pays, après cette expérience fondatrice à Madrid, elle a « un profond désir d’offrir ma vie à Dieu et à l’Église » et s’engage plus au sein de la communauté Shalom.

Ce n’est qu’en 2017, qu’Ana Paula et Christian se retrouvent à Rome à l’occasion d’un événement communautaire. Cinq ans qu’ils ne s’étaient pas vus, mais les voilà qui partagent leurs expériences de foi. Si les cœurs se rapprochent, les continents les éloignent encore car Ana Paula retourne au Brésil, même si les deux jeunes gens continuent à cheminer ensemble. Et c’est en 2021, soit dix ans après leur première rencontre, qu’ils se marient enfin, après avoir dû reporter la cérémonie quatre fois à cause de la pandémie de Covid-19 ! Le mariage a eu lieu dans la chapelle Salus Populi Romani de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome – un lieu très spécial pour eux, puisque c’est là qu’ils se sont rencontrés avant leur départ aux JMJ.

Moralité de cette belle histoire ? Ana Paula exhorte les jeunes qui se préparent aux JMJ de Lisbonne à « sortir sans prétendre avoir réponse à tout », mais à « aller à la rencontre personnelle du Christ, en discernant sur sa vocation, personnelle comme professionnelle ». Et s’il ne faut retenir qu’une chose, conclut-elle, c’est que « tout est possible quand Jésus est au centre ».