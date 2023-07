La fin de vie, grande perdante du remaniement ?

Après avoir confirmé Élisabeth Borne au poste de Premier ministre, Emmanuel Macron a pris la parole devant le nouveau conseil des ministres réuni ce vendredi 21 juillet. S'il a présenté un nouveau cap, le projet de loi sur la fin de vie demeure dans le viseur du gouvernement comme en témoigne le remplacement au poste de ministre de la Santé de François Braun, plutôt réservé sur le sujet.

En ouverture du conseil des ministres, et devant les caméras, Emmanuel Macron a pris la parole ce vendredi 21 juillet pour présenter les prochains chantiers de son nouveau gouvernement. S’il n’a pas parlé explicitement d’une loi sur la fin de vie pendant son discours introductif, les défenseurs des soins palliatifs et les opposants à l’euthanasie sont inquiets. En effet la veille, jeudi 21 juillet lors du remaniement, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, et Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, ont été remerciés. Tous deux avaient fait part de leurs réticences face au projet de loi souhaité par le président de la République. De là à voir une sanction, et le souhait de nommer des successeurs plus dociles ?