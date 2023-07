Pourquoi garder le silence à l’intérieur d’une église ?

Se recueillir en silence dans une église permet d’écouter Dieu et d'établir une relation profonde avec Lui.

La vie trépidante d’aujourd’hui laisse peu de place pour être seul avec soi-même. Une église est l’un des rares endroits où cela est encore possible et nécessaire. Cependant, en certains lieux, la coutume de respecter ce lieu de prière s’est perdue.

Pourtant, le silence permet d’intérioriser ses pensées et de se préparer à écouter la voix du Seigneur. Quiconque a participé à une retraite spirituelle sait que l’important est d’oublier l’extérieur pour plonger dans son for intérieur. La même chose devrait se produire lorsqu’on va à l’église pour rencontrer Dieu. Se recueillir en silence dans une église est en effet l’occasion d’établir une relation profonde avec Lui.

En commentant les épisodes évangéliques dans lesquels Jésus, à de nombreuses reprises, a cherché à s’éloigner des foules pour prier, le pape Benoît XVI a déclaré lors d’une de ses audiences le 7 mars 2012 que « la prière de Jésus indique que nous avons besoin de nous arrêter, de vivre des moments d’intimité avec Dieu, « en nous détachant » du vacarme de chaque jour, pour écouter, pour aller à la « racine » qui soutient et nourrit la vie ».

Et pour y parvenir, il faut éviter les distractions. Laisser le téléphone portable rangé, ou mieux ne pas le prendre avec soi, car la tentation de le consulter se présentera sûrement, ou il sonnera interrompant brusquement la prière et donc le dialogue avec Jésus-Christ.

Parler oui, mais uniquement avec Dieu

C’est dans le tabernacle que se trouve le Saint-Sacrement. C’est donc un lieu sacré où les gens vont se placer aux pieds du Seigneur pour prier, rendre grâce, louer et demander le pardon. Par conséquent, il n’est pas correct de parler à quelqu’un d’autre que Dieu à cet endroit. Même si on le fait à voix basse, l’idéal est de respecter les autres et de ne parler qu’une fois qu’on a quitté l’église. Et surtout ne jamais oublier qu’à chaque fois que l’on rentre une église, on peut entendre Dieu dans le silence.

