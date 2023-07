Mgr Richard Pain, évêque anglican de Monmouth au Pays de Galles, a annoncé le 2 juillet 2023 qu'il est devenu catholique, devenant ainsi le onzième évêque anglican à rejoindre l'Église catholique.

Autrefois évêque anglican de Monmouth, au Pays de Galles, Mgr Richard Pain a rejoint l’Église catholique au sein de l’Ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham dimanche 2 juillet. Mgr Pain devient ainsi le onzième évêque anglican à devenir catholique et le premier du Pays de Galles. Huit d’entre eux sont entrés dans l’Ordinariat de Notre-Dame de Walsingham et trois ont rejoint un diocèse. Au total, neuf ont été ordonnés prêtres.

Né à Londres en 1956, Mgr Pain a été ordonné prêtre anglican de l’Église du Pays de Galles en 1986. Il a effectué tout son ministère dans le diocèse de Monmouth, consacré en grande partie à la formation du clergé, et a été élu évêque de Monmouth en 2013. Marié et père de deux enfants, il a pris sa retraite en tant qu’évêque de Monmouth en 2019. L’Ordinariat permet à des prêtres mariés d’autres confessions de servir au sein de l’Église catholique.

« Je me sens comme arrivé à la maison »

« Nous sommes ravis qu’après de nombreuses prières, Richard ait demandé à être reçu dans la pleine communion de l’Église catholique », a déclaré Mgr Newton, évêque de l’Ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham. « Richard a un long ministère dans l’Église du Pays de Galles. Il a de nombreux dons qu’il continuera d’utiliser pour proclamer l’évangile de Jésus-Christ au peuple du Pays de Galles. »

« En tant qu’anglican, j’ai toujours été attiré par l’Église catholique », confie de son côté Mgr Pain au National Catholic Register. « Je suis surpris de voir à quel point il était facile de prendre cette décision et je sens, honnêtement, que je suis comme arrivé à la maison », estime-t-il. « Je suis reconnaissant pour la richesse de mon héritage et de mon expérience anglicanes, et je considère que me tourner vers l’Église catholique est un pas dans la bonne direction pour moi. »