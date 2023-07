L’écrivain Henri Quantin s’interroge sur les différents sens du verbe "profiter", devenu aujourd’hui synonyme de "consommer sans mesure" ou d’"abuser". N’est-il pas possible, comme nos grand-mères, de profiter de ses vacances en "faisant des progrès" ?

Les vacances, plus que toute autre période, font résonner aux oreilles l’impératif hors duquel on est certain de passer pour un rabat-joie austère : « Profite ! » Ce qui restait de complément au verbe dans la formule « profites-en bien » tend même à disparaître. Du dépliant d’office du tourisme à l’ami qui vous veut du bien, tous vous le disent : il faut « profiter ». L’emploi absolu du verbe laisse deviner une valeur tout aussi absolue, comme un « jouir sans entraves » qui n’ose plus tout à fait avancer sans masque — héritage incertain de mai 68 oblige —, mais n’est pas prêt pour autant au repentir.

Abuser ou faire des progrès ?

Profiter est donc devenu est forme incontestable du Bien, au point qu’on semble oublier que profiter de la faiblesse d’une personne est a priori moins louable que profiter d’un enseignement. Seul le mot « profiteur » signale encore que le verbe ne désigne pas forcément une activité irréprochable et qu’il peut même cacher des motivations troubles, chaque fois qu’un malotru cherche à « profiter de la situation ». Hors de ce cas, il semble aller de soi qu’aucune vacance ne peut être réussie pour qui n’a pas obéi à l’injonction. « Profite ! » signifie peu ou prou « rentabilise au maximum le prix de tes vacances ! », « mange jusqu’à te faire éclater la panse ! », « bois sans craindre ni ivresse ni gueule de bois ! », « oublie toute mesure forcément castratrice ! ». En bref, « laisse-toi aller ! », quand ce n’est pas l’insupportable « lâche-toi ! » (étant admis qu’il ne serait jamais légitime de se retenir de quoi que ce soit). Si on ajoute que « profiterole » dérive lui aussi de « profit » (il désignait, chez Rabelais, « une petite gratification donnée aux domestiques »), on risque d’entendre plus encore dans le « profite ! » un appel à reprendre du dessert sans hésiter, y compris quand on est déjà repu.