Les bénédictions du Seigneur ne manquent décidément pas d’amateurs, comme en témoigne cette sympathique scène qui s'est tenue mardi 18 juillet sur le plateau de Jean-Luc Reichmann pour son jeu télévisé "Les 12 coups de midi".

Terrain de rugby ou supermarché ? Telles sont les deux options qui s’offraient aux joueurs de l’émission « les 12 coups de midi », diffusée le 18 juillet et visionnée par 2,66 millions de personnes, afin de trouver le lieu inédit bénit par Mgr Valentin, évêque de Carcassonne. Et c’est un Jean-Luc Reichmann amusé qui découvre la bonne réponse. « Je n’y crois pas ! » s’exclame l’animateur ébahi. Et pour cause : Mgr Valentin a bel et bien béni… Un supermarché Leclerc.