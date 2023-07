A quoi reconnaît-on une femme catholique ?

Pour être une femme catholique, il n'y a que deux conditions à remplir : être une femme et être catholique. Il n'existe pas de modèle de sainteté unique. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous aimez, vous serez toujours la bienvenue en tant que sœur dans la famille de Dieu.

Pour être catholique dans le monde d’aujourd’hui, il est important de se souvenir de ce qu’avait dit Jésus :

« Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt ». (Mt 23, 1-4)

Quel est le rapport avec le fait d’être une femme catholique ? Si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir le lien. Certaines personnalités très influentes sur internet insistent pour que nous assumions des fardeaux supplémentaires dans nos vies qui sont beaucoup plus lourds que ce que l’Église demande réellement à chacun.

Vous avez peut-être vu des femmes critiquées pour tel ou tel choix, pour leur façon différente de s’habiller ou de se présenter, ou des mères catholiques critiquées parce qu’elles étaient mères au foyer, ou à l’inverse parce qu’elles travaillaient à l’extérieur de la maison. Peut-être avez-vous vu quelqu’un critiquer l’utilisation par un autre couple de méthodes d’observation du cycle féminin ou bien critiquer leur nombre d’enfants. On entend souvent des critiques et des jugements. Cependant, lorsqu’on regarde l’histoire de l’Église et ce qu’elle enseigne réellement, un message différent émerge.

Dans l’histoire du christianisme, en effet, les femmes saintes sont radicalement différentes les unes des autres. Certaines, comme sainte Gianna Beretta Molla ou encore sainte Zélie Martin, ont eu une profession, tout en élevant une famille nombreuse. En revanche, la servante de Dieu Élisabeth Leseur et sainte Catherine de Gênes n’ont jamais pu avoir d’enfants. La bienheureuse Chiara Badano aimait danser sur de la musique pop et sainte Jeanne d’Arc a dirigé une armée. Il existe donc une grande variété de saintes dans l’Église catholique, et leurs exemples montrent une infinité de façons différentes d’être fidèle au Christ.

Deux conditions uniquement

Pour être une femme catholique, finalement, il n’y a que deux conditions à remplir : être une femme et être catholique. Il n’existe pas de modèle de sainteté unique. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous aimez, vous serez toujours la bienvenue en tant que sœur dans cette famille joyeuse et magnifique que nous appelons l’Église catholique.

Ainsi, lorsque quelqu’un prétendra que les femmes catholiques doivent avoir une certaine apparence, agir, parler ou s’habiller d’une certaine manière, rappelez-lui ce que Jésus a dit. Il n’y a aucune raison de s’imposer mutuellement des fardeaux supplémentaires à ce que l’Église exige réellement. Il est important que ce message soit entendu haut et fort. Diffusons plutôt cet autre message : vous avez tout à fait votre place ici !