Dix grâces pour finir en beauté vos repas d’été

Il est de tradition, chez les catholiques, de rendre grâce pour un repas. Réciter ou chanter les grâces, c’est remercier le Seigneur pour le repas que l’on vient de déguster. Voici dix grâces, des plus classiques aux moins connues.

Après avoir béni la table, partagé un repas, il est bienvenu de dire ou chanter une prière après. L’action de grâce permet de remercier Dieu pour ce moment. Comme pour le bénédicité, veillez à faire un signe de croix avant et après la prière. Il existe une multitude de grâces : chantées, récitées, rythmées, ou plus calmes. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les situations.

1 Merci Seigneur pour tous vos bienfaits

Relativement connue, cette prière peut se réciter ou se chanter selon votre envie.

« Merci Seigneur pour tous vos bienfaits,

Gardez nos âmes dans la paix,

Et que nos cœurs joyeux

Vous chantent à tout jamais, merci ! »

2 Merci bien pour l’eau fraîche

« Merci bien pour l’eau fraîche » est une grâce populaire, notamment chez les jeunes qui l’ont pour la plupart apprise par le biais du scoutisme.

« Merci bien pour l’eau fraîche,

Pour la peine du boulanger,

La paille de la crèche,

Pour le camp et sa beauté, (bis) »

3 Merci Seigneur

Cette grâce est parfaite pour les jeunes car elle emprunte un air connu de tous : Frère Jacques. Facile à retenir, elle convient parfaitement aux enfants.

« Merci Seigneur,

Merci Seigneur,

Pour ce pain, pour ce vin,

Merci à la troupe et à tous les scouts,

Merci bien, merci bien ».

4 Benedicamus Domino Deo Gratia

En latin, cette prière d’action de grâce sera appréciée des plus doués en chant car elle se chante en canon.

« Benedicamus Domino Deo Gratia ! (ter) »

5 Pour les glaciers dominant la montagne

Appréciée des scouts, cette prière a sa place autour d’un feu dans les bois, mais pourquoi pas lors d’un repas de famille.

« Pour les glaciers dominant la montagne,

Et pour la source qui coule au fond des bois,

Pour les gentianes et toutes leurs compagnes,

Nous te louons, Seigneur, ô Roi des rois. »

6 Seigneur merci pour ce repas

Cette grâce se chante sur l’air de la prière du matin. Elle est notamment adaptée quand on est seul.

« Seigneur merci pour ce repas,

Pour le pain que tu nous as donné,

Pour ton Fils que tu as envoyé,

Seigneur merci pour ce repas. »

7 Le rossignol

Si vous aimez le chant et le répertoire régional, cette grâce est faite pour vous ! Cette prière se chante sur l’air du très célèbre « Se canto ». Veillez toutefois à vous entraîner une première fois avant de l’entonner. Se canto n’est pas un chant facile.

« Rossignol qui chante,

Lance ta chanson.

C’est pour notre Père

Qui nous a nourris. »

8 La nature partout foisonne

Si vous êtes à un événement qui nécessite de la retenue et un certain calme, cette prière est de circonstance. Cette grâce se chante sur l’air de « Qui peut faire de la voile sans vent ».

« La nature partout foisonne

Des merveilles divines.

Seigneur, qui nous nourrit tes enfants,

Reçois leurs remerciements. »

9 Merci Seigneur pour ce repas

Si toutes les grâces présentes dans cette liste peuvent être utilisées dans le milieu scout, cette prière l’est particulièrement. Elle convient parfaitement lors d’un week-end de patrouille car elle se récite sur l’air de « Debout les gars ». Un chant dynamique qui plaît aux garçons de 12 à 17 ans.

« Merci Seigneur pour ce repas,

Qui rassembla tous nos amis.

Merci Seigneur pour ce repas

Qui nous combla de joie. »

10 La nature et la vie

Il est parfois compliqué de faire retenir les paroles et l’air d’un chant ou d’une prière à un enfant. Cette grâce est parfaite pour les jeunes puisque les paroles sont simples et la mélodie de « Colchique dans les prés » est appréciée de cette tranche d’âge.

« La nature et la vie,

Célèbrent, célèbrent,

La nature et la vie,

Célèbrent ta grandeur. »

Dix courts bénédicités pour toutes les occasions :