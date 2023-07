Dix bénédicités pour vos repas d’été 

Le bénédicité est essentiel avant de se mettre à table. Mais ce sont souvent les mêmes prières qui reviennent et entraînent une perte de sens pour ceux qui les récitent. Aleteia propose un top 10 des bénédicités, des plus classiques aux moins connus.

« Qui a un bénédicité ? », « Celui-là on le fait tout le temps ! » Qui n’a pas déjà vécu cette situation lors d’un dîner scout ou d’un repas entre amis ? La prière avant le repas est un moment important pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens et la nourriture qu’il nous accorde. Cette prière s’adresse aussi à ceux qui ont concocté le repas, et à ceux qui le partagent avec nous. Grâce à la liste proposée par Aleteia, plus aucune excuse pour ne pas réciter le bénédicité avant de passer à table.

1 « Bénissez-nous, Seigneur »

Il s’agit sans doute du bénédicité le plus connu. Il peut se chanter ou être récité suivant vos désirs.

« Bénissez-nous, Seigneur,

bénissez ce repas,

ceux qui l’ont préparé,

et procurez du pain à ceux qui n’en ont pas !

Ainsi soit-il ! »

2 « A la table »

Souvent entonné en week-end scout, ce bénédicité est incontournable. Il est facile à mémoriser pour les enfants et très apprécié car il se chante sur l’air de « Frère Jacques ».

« A la table, (bis)

Venez tous, (bis)

Et que Dieu bénisse, (bis)

Ce repas. (bis) »

3 « À la belle et bonne table »

Ce bénédicité est peu connu mais il a l’avantage de se chanter sur un populaire : « La blanche hermine ». Il convient parfaitement pour des scouts ou des amis qui se retrouvent pour partager un repas.

« À la belle et bonne table,

Oh les gais compagnons,

Que le Seigneur si aimable

Donne sa bénédiction. (bis) »

4 « Magnificat »

Court et facile à retenir, le Magnificat est idéal pour les enfants et les scouts. Bien entendu, les adultes peuvent aussi le chanter !

« Magnificat (x3)

Anima mea Dominum,

Magnificat (x3)

Anima mea. »

5 « Chantons tous »

Ce bénédicité se chante sur l’air de Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Il demande un peu d’entraînement pour le chanter juste.

« Chantons tous, oui chantons tous en chœur

La joie d’être réunis, d’aimer, de servir,

Chantons tous, oui chantons tous en chœur

Merci pour ce repas Seigneur. »

6 Quand la soupe bout dans la marmite

Ce bénédicité est souvent appris aux louveteaux et aux jeannettes et louvettes. Il se chante sur l’air de « En traineau ».

« Quand la soupe

Bout dans la marmite

Vite à table crie le marmiton

Accourez, venez tous

Et bien vite

Du Seigneur, recevoir tous ces dons

Recevoir tous ces dons. »

7 « Bénis le labeur des paysans de France »

On loue régulièrement le Seigneur pour la nourriture que nous avons dans notre assiette mais nous remercions peu ceux qui produisent cette nourriture. Ce bénédicité est un remerciement envers les agriculteurs qui cultivent les champs et élèvent les animaux pour nous.

« Bénis le labeur des paysans de France

Maître des moissons

Fais que leurs efforts assurent à tous nos frères, le pain quotidien,

Et s’il vient un jour à manquer en France

Souviens toi de ce jour où pour une foule immense, Tu le multiplias. »

8 « Dieu de la manne et des Hébreux »

Ce bénédicité s’adresse parfaitement à un moment plutôt calme contrairement à d’autres qui sont plus dynamiques.

« Dieu de la manne et des Hébreux,

Dieu du miracle de l’hostie,

Bénis ce repas en ce lieu.

Ainsi soit-il. »

9 « Seigneur bénissez cette table »

Celui-ci se chante sur l’air des Laudes. C’est un bénédicité simple et solennel, il peut être utilisé en famille ou lors d’un événement particulier qui requiert de la retenue.

« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,

Seigneur bénissez cette table.

Et que ta main secourable nous donne à tous le pain et le vin quotidiens. »

10 « Benedic, Domine »

Pour terminer cette liste, voici une prière en latin :

« Benedic, Domine, nos et haec tua dona, quae de tua largitate sumus sumpturi. Per Christum Dominum nostrum. Amen. »

Il existe aussi la version française : « Bénissez-nous, Seigneur, ainsi que la nourriture que nous allons prendre, par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. »

