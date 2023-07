Le Jesus Festival a mis le feu à Paray-le-Monial

Ils étaient plus de 5.000 à participer au "Jesus Festival" du 7 au 9 juillet 2023 à Paray-le-Monial. Au programme, de la louange, de la musique... mais surtout ambiance... du feu de Dieu ! De quoi bien lancer la saison estivale !

Ils étaient environ 5.000 à Paray-le-Monial pour louer et prier d’une seule et même voix. Du 7 au 9 juillet s’est tenue la deuxième édition du Jesus Festival, grand rassemblement de chrétiens au cours duquel sont proposés diverses animations ainsi que des temps de prière et de louange autour de la musique. Une ambiance portée par le souffle de l’Esprit – et le talent des artistes présents – à en croire la vidéo postée par les organisateurs le 10 juillet.

Plusieurs artistes sont venus pour offrir leurs performances sur scène à un public survolté. Parmi eux, les Guetteurs ou encore de nouveaux groupes, comme NV Worship ou Souffle nouveau, mais aussi Grégory Turpin. L’année précédente, on comptait par exemple Glorious, Hopen, Natasha St-Pier… Petits et grands ont pu chanter, danser, et évidemment prier, mais pas que : des activités artistiques et sportives étaient également proposées, ainsi que des spectacles, des manèges… Le but : toucher un public élargi, tous chrétiens confondus mais aussi non-chrétiens afin d’accueillir tout le monde à bras ouverts et de permettre l’évangélisation.

Et visiblement, cela fonctionne : de près de 4.000 inscrits en 2022, le Jesus Festival passe à 1.200 personnes supplémentaires pour cette programmation. Les organisateurs ne comptent désormais pas s’arrêter là : l’édition 2024 est déjà prévue, du 5 au 7 juillet prochains.