Fêtée avec son époux Louis Martin le 12 juillet, sainte Zélie inspire de nombreuses mamans dans le monde. Voici quelques-unes de ses citations sur lesquelles s’appuyer au quotidien.

La maternité n’est pas toujours un chemin facile. Heureusement, il existe de nombreuses saintes qui ont elles-mêmes été mères, et sur lesquelles les mamans d’aujourd’hui peuvent s’appuyer. Parmi elles, une mère en particulier, sainte Zélie Martin, a partagé avec bonheur les joies et les difficultés de la maternité. Malgré la mort prématurée de quatre de ses enfants et luttant contre sa propre maladie, Zélie a pu trouver du réconfort en Dieu et, avec son saint mari, Louis, a réussi à élever ses cinq filles devenues par la suite religieuses. Voici dix citations inspirantes de la mère de sainte Thérèse de Lisieux :