La très courte prière que Zélie Martin récitait après chaque naissance

Vous êtes sur le point d’accoucher ou venez de donner naissance à votre enfant ? Pensez à le confier à Dieu avec cette courte prière que récitait Zélie Martin.

De 1860 à 1873, Louis et Zélie Martin ont eu neuf enfants (sept filles et deux garçons) dont quatre meurent en bas âge. Leurs cinq filles, dont sainte Thérèse de Lisieux, sont toutes devenues religieuses. Durant leur vie, Zélie et Louis Martin s’accordaient à élever leurs enfants « pour le Ciel », selon une expression de Zélie. Ils les ont toujours guidées sur leur chemin de foi, et ce dès leur naissance. Zélie Martin avait en effet pour habitude de confier chacun de ses bébés à Dieu dès ses premières heures, avec cette courte prière que vous pouvez récitez à votre tour :

« Seigneur, donnez-moi la grâce que cet enfant soit consacré par Vous, et que rien ne ternisse la pureté de son âme. »

