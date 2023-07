Aux États-Unis, les spectateurs semblent préférer un combat juste à la quête du Cadran de la destinée. En effet, un film avec Jim Caviezel sur le trafic d'enfants, “Sound of freedom”, s’est hissé en haut du box-office, dépassant, le 4 juillet 2023, le dernier opus d’Indiana Jones.

Le film « Sound of freedom », produit par Angel Studio, le studio qui produit également « The Chosen« , a détrôné le 4 juillet 2023, jour de sa sortie au cinéma, le film « Indiana Jones, le cadran de la destinée », sorti le 28 juin. Enregistrant 14 millions de dollars de recette en une journée, il est devenu numéro un du box-office américain, dépassant ainsi la nouvelle aventure d’Harrison Ford. Le film qui met en scène le fameux archéologue a en effet remporté 11 millions de dollars le même jour, laissant place sur le podium à « Sound of freedom », un film basé sur l’histoire vraie de Tim Ballard, joué par Jim Caviezel. Père de six enfants et agent fédéral, il a arrêté plus de 280 pédophiles. Persuadé que « les enfants de Dieu ne sont pas à vendre » et il va tout faire pour sauver une petite fille victime d’un trafic d’enfants. La date de sortie du film en France n’est malheureusement pas encore connue.

« Grâce aux fans de tout le pays, ‘Sound Of Freedom’ a remporté la première place en tant que film numéro un américain le jour de l’indépendance. Nous avons reçu de nombreux messages nous informant que les cinémas sont soit pleins à craquer, soit complets. Ce film a maintenant pris vie de lui-même pour devenir quelque chose de plus que cela, un mouvement populaire », a partagé Neal Harmon, PDG d’Angel Studios. Un succès phénoménal quand on sait que le film est distribué de manière indépendante !