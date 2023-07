Émeutes : comment les catholiques peuvent-ils aider à pacifier la société ?

Des émeutes ont éclaté depuis le 27 juin sur tout le territoire français. De nombreux représentants de l’Église appellent à la prière pour rétablir la paix. Et si les catholiques avaient un rôle à jouer en période de conflit ?

« Frères et sœurs, en ces jours d’épreuve, de violence et d’incertitudes, comme il est précieux d’entendre l’appel de Jésus à contempler sa croix pour en vivre : “Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi” ! » Voici comment Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, a introduit son homélie du dimanche 2 juillet en réponse aux nuits de violence, de pillage, et d’agression qu’a connu la France depuis le 27 juin. « Face à l’engrenage de la haine, […] nous sommes appelés à donner avec Jésus mort et ressuscité le témoignage de la victoire toujours possible de l’amour », lance le représentant de l’Église aux fidèles de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney à Nanterre.

Les cités, terre missionnaire

Comme Mgr Rougé, de nombreux religieux sont quotidiennement sur le terrain au contact des populations des cités. C’est à ce titre que la Conférence des responsables de culte en France (CRFC) a appelé vendredi 30 juin à la « sauvegarde et à la consolidation du lien de confiance nécessaire entre la population et les forces de l’ordre qui ont tant donné lors des épreuves que notre pays a traversées. »Lors de tels événements, les prêtres sont en première ligne. « Les prêtres des cités savent écouter et parler aux jeunes. Les religions sont respectées alors que les élus ne le sont pas », explique Jean-Étienne Rime, coordinateur de la Fraternité missionnaire des cités. Selon lui, cette proximité entre les hommes d’Eglise et la jeunesse des quartiers a permis de dissuader certains de se joindre aux émeutes.

La prière pour la paix

Si les prêtres ont un rôle à jouer, les fidèles aussi ! Le diocèse de Nanterre et la Conférence des évêques de France ont enjoint les catholiques à s’unir dans la prière pour la paix :

Nous te prions, Seigneur, pour le retour au calme et à la paix dans notre pays. […] Inspire-nous pour qu’avec les croyants d’autres confessions chrétiennes et d’autres religions ainsi qu’avec l’ensemble de nos concitoyens, nous sachions être des artisans de dialogue et de paix.

La prière est la première des actions concrètes que peut faire un catholique en période de crise. « Nous venons vers vous pour vous demander de soutenir et faire prier le peuple de Dieu pour les prêtres des cités, leurs paroissiens et les habitants des quartiers », réclame la Fraternité missionnaire des cités dans une lettre aux évêques de France. « J’invite également les prêtres et les fidèles à aller à la rencontre des paroisses populaires, elles ont des leçons à donner aux paroisses des centres-villes », ajoute Jean-Étienne Rime.

Dans une vidéo, le frère Paul-Adrien estime que les émeutes que la France a connues ces derniers jours posent trois défis aux chrétiens. Tout d’abord, il ne faut pas mettre de côté la compassion pour Nahel qui n’est pas un casier judiciaire mais une personne créée à l’image de Dieu, ayant le droit à notre prière. De même pour le policier qui n’a pas moins le droit à la justice et au respect. Enfin, il faut éviter le pharisianisme qui se retrouve dans une partie du catholicisme français. Cela se manifeste par « le fait de mépriser les couches populaires, le pouvoir public et sa laïcité, et le désir de revenir à un passé religieux national », détaille le prêtre influenceur.