Des dessins d’enfants pour soutenir les commerçants après les émeutes

Les émeutes provoquées après la mort du jeune Nahel à Nanterre n'ont pas épargné les biens des petits commerçants. Durement et injustement touchés par des dégradations et des pillages indignes, beaucoup sont ceux qui oscillent entre colère et désespoir. Les enfants de la paroisse Sainte-Bernadette de Versailles ont souhaité leur apporter un soutien plein d'innocence et de fraîcheur.

« Là où il a la haine, que je mette l’amour », dit la belle prière de saint François d’Assise. C’est ce qu’ont voulu faire les enfants de la paroisse Sainte-Bernadette, à Versailles, après les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel mardi 27 juin 2023. De nombreux commerces ont subi de fortes dégradations, parfois incendiés, souvent pillés, laissant leurs propriétaires dans une détresse et une colère immenses. Afin de leur montrer une marque de soutien et de compassion, les enfants ont réalisé plusieurs dessins, qu’ils sont allés coller sur les parois des magasins encore debout.

« Nous avons été douloureusement surpris de voir que les commerçants et le club de foot avaient été saccagés et qu’une tentative d’incendie de l’école, sauvée in extremis, avait eu lieu », explique à Aleteia le père Gougaud, curé de la paroisse Sainte-Bernadette. « Parmi les commerçants touchés, la boulangère est une paroissienne. Le choc est donc grand. Nous avons décidé, à travers cette initiative, d’offrir une présence humble et modeste de l’Église, qui a une mission de consolation. »