Hyperconnexion : comment préserver les liens familiaux ?

Avec l’irruption des écrans dans les foyers, il devient difficile d’être réellement présents les uns aux autres. Voici quelques astuces pour être vigilant et préserver les liens familiaux.

Les Français passent en moyenne quatre heures par jour sur leur smartphone, selon le rapport annuel de Data.ai publié en janvier 2023. Une hausse de 45 % en trois ans. Une hyperconnexion qui, si l’on n’est pas vigilant, peut nuire aux liens familiaux.

Combien de fois en effet nous est-il arrivé de regarder un message en plein milieu d’un dîner avec notre conjoint ou d’interrompre une discussion avec nos enfants pour répondre à un appel ? Théorisé par une agence de communication américaine en 2012, ce phénomène a pris le nom de phubbing : un mot-valise composé de « phone » et de « snubbing ». Une habitude qui consisterait à snober les personnes physiquement présentes pour consulter son portable. Une pratique de plus en plus courante depuis que les smartphones sont devenus omniprésents, mais qui peut réellement nuire aux relations familiales et avec les autres.

De nombreuses personnes disent souffrir des conséquences de ce phénomène, lorsqu’un membre de la famille privilégie constamment ses appareils numériques au détriment du temps passé en famille : cela peut créer un sentiment de frustration et d’abandon et peut même être perçu comme un manque d’intérêt. Alors comment rester vigilant afin de ne pas nuire aux relations avec nos proches ? Voici quelques astuces :

1 PRENDRE CONSCIENCE DE LA SITUATION

La première étape serait probablement de prendre conscience de la situation. Est-ce que le phubbing est une habitude qui vous concerne ? Vous arrive-t-il souvent d’interrompre des conversations en famille pour contrôler vos messages, vos réseaux sociaux ou les infos en direct sur votre smartphone ? Y passez-vous beaucoup de temps ? En regardant sur la fonction « temps d’écran » de votre portable, vous pourrez aussi avoir une vision plus claire du temps que vous y passez réellement chaque jour, et si le cœur vous en dit, vous pourrez également vérifier le temps hebdomadaire.

2 UN TEMPS POUR TOUT

Pour ne pas vous laisser submerger par vos outils numériques, afin d’être totalement présents à votre famille, vous pouvez mettre votre smartphone en mode silencieux, caché à votre vue, dès que vous rentrez du travail. Ainsi vous éloignerez la tentation de l’attraper régulièrement et vous éviterez également de vous laisser affecter par ce que vous lisez. Que ce soit le temps du dîner, ou le temps consacré à vos enfants avant de les coucher, cela vous permettra d’être plus concentré sur vos proches et le récit de leur journée, en passant de vrais moments de qualité et en profitant pleinement de chaque instant avec eux.

3 CRÉER DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

Pour éviter le phubbing et se sevrer du numérique, il peut être utile aussi d’organiser des activités régulières à faire en famille où les portables sont « bannis ». Soirée de jeux traditionnels, sorties en plein air à vélo, parties de tennis, temps de prière familiale, lecture d’un livre ensemble. Cela favorise le dialogue et renforce les liens familiaux.

4 ÊTRE UN EXEMPLE

Les parents sont des modèles pour leurs enfants. S’ils passent une grande partie de leur temps devant un écran, les enfants voudront faire de même et réclamerons souvent les appareils numériques pour des jeux, des chansons, des dessins animés. Montrons alors le comportement que nous souhaitons voir chez les autres.

Même si se sevrer du numérique peut demander quelques sacrifices au départ, vous en verrez les nombreux bénéfices : cela favorisera la communication avec vos proches, ainsi que des relations harmonieuses et enrichissantes !