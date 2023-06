Une nouvelle église consacrée à saint Joseph au cœur de la Sibérie !

En Sibérie, dans la ville de Berdsk, une nouvelle église a vu le jour après plusieurs années de travaux. Consacrée à saint Joseph par Mgr Werth, évêque du diocèse de Novossibirsk, le 18 juin 2023, elle abrite également un calice offert par Jean Paul II à la fraternité Saint Charles Borromée.

Grande joie pour la communauté catholique de la ville de Berdsk située à une quarantaine de kilomètres de Novossibirsk en Sibérie qui a compte désormais une nouvelle église ! Le dimanche 18 juin, l’évêque du diocèse de Novossibirsk, Mgr Joseph Werth, a consacré l’édifice à saint Joseph, en présence d’une cinquantaine de fidèles et de représentants de la ville.

L’église consacrée possède désormais un calice offert par saint Jean Paul II à la fraternité Saint Charles Borromée. Celle-ci est particulièrement ancrée dans la ville et s’était vu confier la construction de l’édifice. Des reliques de sainte Thécla, de saint Ambroise et de saint Charles, offertes par la Congrégation des Oblats de saint Ambroise et saint Charles de Milan, ont été présentées à la paroisse. Un jeune paroissien a également reçu le sacrement de la confirmation lors de la messe de consécration.

« Un rêve devenu réalité »

Dans son homélie, Mgr Werth a souligné que l’église Saint-Joseph était un « rêve » devenu réalité. Remerciant les bienfaiteurs de la construction, il a également tenu à honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que les communautés catholiques puissent être préservées dans la foi en période de persécution. « Je veux me souvenir de nos prêtres morts dans les camps : des martyrs de l’Église qui nous aident aujourd’hui depuis le ciel et qui, dans les moments difficiles, ont servi les fidèles de Sibérie occidentale et de tout notre vaste pays », a-t-il notamment déclaré.

Les catholiques ont en effet particulièrement souffert de la période soviétique. La communauté de Berdsk avait dû se rassembler pendant un certain temps dans des bâtiments de fortune pour y célébrer la messe, qu’il s’agisse d’infrastructures délabrées ou de maisons privées. En 2013, le bâtiment qui servait de lieu de culte a brûlé dans un incendie. De ses cendres, les paroissiens soutenus par les dons de catholiques italiens et allemands ont reconstruit une véritable église.