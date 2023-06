Dix clés vitales pour éviter le burnout

En tant que psychologue, Jim Schroeder constate que les vraies solutions pour éviter le burnout ne sont pas souvent explorées. Pourtant, elles seraient assez faciles à mettre en pratique.

Les êtres humains sont constamment exposés au risque d’épuisement émotionnel, physique, social, voire spirituel. Ils sont parfois tellement épuisés qu’ils n’arrivent plus à mettre leurs dons et leurs talents au service des autres. Le surmenage actuel est un véritable danger : la société appelle à toujours faire plus, à produire plus, à gagner plus, comme si la valeur de la vie de l’homme dépendait de sa productivité et de son rendement.

Souvent les solutions proposées pour ne pas tomber dans cette menace n’apportent qu’un soulagement temporaire et ne vont pas véritablement au fond du problème. Cependant, il existe des clés vraiment efficaces pouvant réduire considérablement le danger du burnout et qu’il est facile d’adopter tout au long de ses journées. Bien que chacune d’entre elles mériterait un livre ou un podcast pour être davantage approfondies, il ne fait aucun doute que ces dix clés pourront déjà vous donner un cadre précieux pour rechercher un vrai épanouissement, tel que Dieu l’entend.

1 Dormir

C’est l’un des meilleurs atouts pour éviter le burnout. Lorsque le sommeil n’est pas une priorité de sa vie, cela a un effet domino et peut créer des difficultés pour tout le reste de la journée : fatigue, paresse, énervements, retards répétés, sentiment d’être dépassé ou surmené. Au contraire, avec un bon sommeil, affronter la journée se fera dans un état d’esprit plus disponible et plus serein.

2 Manger sainement

La plupart des gens qui pensent manger sainement ne le font pas en réalité. Nos journées bien remplies ne donnent parfois même pas la possibilité de s’asseoir pour un repas et de manger sainement. Cependant, prendre le temps de faire une pause permet de s’apaiser et de reprendre des forces pour le reste de la journée.

3 Pratiquer une activité physique

L’homme ne peut pas rester sédentaire, il a besoin de bouger régulièrement pour s’épanouir et rester de bonne humeur. Il ne devrait pas considérer l’activité régulière comme quelque chose d’optionnel, mais au contraire s’en emparer pour faire de cette activité un temps qui recentre sur soi-même et sur l’écoute de son corps. Se défouler est aussi le meilleur moyen de revenir au travail avec plus d’efficacité : le sport clarifie les idées.

4 Se sevrer du numérique

Les smartphones sont conçus pour rendre la vie de chacun plus pratique et plus rapide. Cependant, la technologie peut être épuisante si elle est utilisée sans avoir appris à la contrôler… sinon c’est elle qui rend esclave. Parfois, cela signifie qu’il faut y renoncer drastiquement à certains moments de la journée afin de profiter du temps présent.

5 S’ouvrir à l’inconfort

Afin de vivre pleinement l’amour de Dieu, il faut être prêts à faire l’expérience de l’inconfort et de la privation. En effet, c’est quand l’homme fait l’expérience du vide ou du manque qu’il profite davantage des moments de grâces et de bénédictions et qu’il en est encore plus reconnaissant.

6 Considérer la vie comme une aventure

La vie est une aventure à vivre pleinement. Quelle que soit votre vocation, il est important de vivre la vie avec enthousiasme, sinon le désespoir sera toujours à quelques pas. Si vous regardez bien, la vie est remplie d’occasions de joie et d’opportunités pour grandir et avancer. Elle est un cadeau dans ses moindres détails, mais parfois les journées sont trop remplies pour laisser le temps d’admirer ce qui est gratuit et donné par Dieu.

7 Prier

Elle a un effet qui surpasse tout entendement. Prier, c’est inviter Dieu dans son quotidien pour pouvoir s’appuyer sur sa force. L’âme a besoin de la prière, autant que la fleur a besoin d’eau.

8 Rechercher le silence

Chacun a besoin de silence pour se recentrer sur l’essentiel. Les inquiétudes, les choses à faire, les problèmes familiaux ou professionnels peuvent vous assaillir et vous ôter la paix. Cependant rechercher le silence pour se reconnecter à son âme et à Dieu fait revenir le calme et la sérénité.

9 Dépendre de Dieu

Les personnes qui font partie de votre vie sont l’un des plus beaux cadeaux que Dieu puisse vous faire. Leur amour est important et fortifiant, pourtant seul Dieu peut vous combler profondément. Ce n’est que lorsque l’homme se tourne vers le Seigneur qu’il est libre de vivre et aimer pleinement, car alors son cœur est véritablement comblé du parfait amour divin.

10 Se rappeler de sa véritable identité

Vous êtes avant tout un enfant de Dieu. Aucune vocation ni aucun métier ne pourra jamais rivaliser avec cette grande vérité. Être un prêtre, un parent, un professeur ou un journaliste peut être votre appel et votre vocation, mais ce n’est pas votre être. Vous êtes d’abord et avant tout un enfant de Dieu.