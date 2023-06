Paris : une importante explosion à proximité de l’église du Val-de-Grâce

Une forte explosion s’est produite ce mercredi 21 juin après-midi à paris rue Saint-Jacques à proximité de l’église du Val-de-Grâce. Les habitants du Ve arrondissement ont ressenti une forte détonation entrainant l’intervention des pompiers, notamment pour l’évacuation des riverains. « Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d’éviter le secteur », a tweeté le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Selon une habitante du Ve interrogée par Libération, « le passage couvert entre l’immeuble de la Schola Cantorum et l’Eglise du Val de Grâce s’est effondré. Il n’en reste plus rien». Il est situé au 277 rue Saint-Jacques. « Rien ne permet de déterminer l’origine du sinistre » à ce stade, a précisé le parquet.

Au moins sept personnes ont été gravement blessées et se trouvaient en « urgence absolue », et neuf autres plus légèrement atteintes selon un bilan provisoire de la préfecture de police de Paris