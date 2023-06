La statue de saint Michel, c’est non, la Gardienne des ténèbres, c’est oui ?

La "Gardienne des ténèbres", une statue de dix mètres de haut, est en cours de fabrication à Nantes. Commandée par le festival Hellfest, celui-ci souhaite l’installer à Clisson (Loire-Atlantique). Les collectivités locales sont invitées à participer au financement de celle qui "contrôlera le passage entre notre monde et celui de l’enfer".

Existant depuis une vingtaine d’années, et avec près de 420.000 festivaliers en 2022, le succès du festival de métal Hellfest ne se dément pas, et a lieu chaque année au mois de juin dans la ville de Clisson, située à une trentaine de kilomètres de Nantes. A tel point que les organisateurs du festival songent à le développer et pourquoi pas, à proposer des animations toute l’année. C’est dans cette idée qu’ils ont lancé la fabrication d’une créature de bois et d’acier imaginée par La Machine à Nantes.

La « Gardienne des Ténèbres », une femme-scorpion, haute de dix mètres et capable de cracher de l’eau et des flammes est un « cerbère à la peau brune et aux cornes de bouc, dont le corps sera orné de signes ésotériques, de tatouages et de bijoux », indiquent ses créateurs. Elle « contrôlera le passage entre notre monde et celui de l’enfer », et l’idée, à terme, est de la faire déambuler sur la grande place piétonne que compte aménager le Hellfest à l’entrée du site, à Clisson. Mais au vu de l’investissement, les organisateurs souhaitent faire du site un véritable endroit « culturel et artistique » à l’année, où aire de jeux pour enfants, brasserie et autres animations, entoureront le hangar qui accueillera la femme-scorpion, à l’horizon 2025.

Mais pour arriver à de tels aménagements, encore faut-il les financer. Le projet global est ambitieux et estimé à 12,5 millions d’euros. Si le Hellfest doit en financer une partie, les collectivités locales sont invitées à mettre la main à la poche, afin de « faire rayonner la ville ». Certains s’offusquent de ce possible financement public, notamment celui de cette « gardienne des ténèbres ». Une pétition en ligne vient d’être lancée. Il faut dire qu’on a connu plus regardant, pour cause de laïcité, quand il s’agissait d’une statue de saint Michel !