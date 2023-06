Deux bonnes raisons de célébrer la naissance de Blaise Pascal

Auteur de "Blaise Pascal, La Nuit de l’extase" (Cerf), l’écrivain Xavier Patier voit deux raisons d’honorer la mémoire du génie chrétien que fut l’auteur des "Pensées" : il nous a appris à écrire notre langue, et à chercher Dieu… en Dieu, comme les pèlerins de Chartres et des cathédrales.

Blaise Pascal est né à Clermont le 19 juin 1623, il y a quatre cents ans. Cet « effrayant génie » comme disait Chateaubriand, ce « plus grand des Français », comme l’appelait Julien Green, mathématicien le plus doué de tous les temps, monument de la physique qui fut aussi l’ami du Christ et des pauvres, nous parle encore. Nous, chrétiens, avons deux bonnes raisons de le célébrer.

Écrire le français

La première raison est que Blaise nous a appris à écrire le français. Il nous l’a appris parce que, ne se souciant pas d’être écrivain, il vivait dans l’urgence de dire ce qui lui importait. Il n’a pas écrit pour devenir quelqu’un mais pour savoir qui il était. Il a cherché Dieu plume à la main. Cela a donné les textes les plus vifs — j’allais écrire les plus modernes, mais le mot n’est pas bien choisi car le moderne se couvre vite de moisissure —, les plus concis, les plus clairs qui soient. Il a inventé la langue que nous écrivons. On songe évidemment aux Provinciales, à ce « Mes révérends pères, puisque vos impostures croissent tous les jours… » qui a donné le ton au Belluaires et Porchers de Léon Bloy, à La France contre les robots de Bernanos et à presque tous les Bloc-Notes de Mauriac ; mais aussi à ces phrases d’une fulgurante lumière : « Quand on voit le style naturel, on est tout étonné et ravi car on s’attendait à voir un auteur et on trouve un homme », par exemple. Pascal ne rédige pas : il écrit. Grâce à lui, les écrivains catholiques ont reçu une plume.