Un dictionnaire décalé des expressions bibliques dans les meilleures ventes

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 9 au 15 juin 2023 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1 LE DÉFI DE JÉRUSALEM

Albin Michel

Résumé : par Éric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, avril 2023. Invité par le Vatican à un voyage en Terre sainte puis dans la ville-Etat, l’auteur relate ses deux pèlerinages, entre récit de voyage intime et méditation sur la foi et les religions. Si à Jérusalem sa spiritualité se pare de couleurs et d’odeurs nouvelles, sa rencontre avec le pape François, quelques semaines plus tard, achève de donner corps à sa foi. Retrouvez-le en librairie.

2 PAUL DE TARSE : L’ENFANT TERRIBLE DU CHRISTIANISME

Seuil

Résumé : par Daniel Marguerat, Seuil, avril 2023. Premier théologien du christianisme, l’apôtre Paul est une figure contestée qui fait encore débat parmi les chrétiens comme parmi les intellectuels non chrétiens. L’auteur revient sur sa vie et sur sa pensée sans omettre ce dont le saint est accusé depuis des siècles : dogmatisme, misogynie ou encore antijudaïsme. Il aborde également son actualité au XXIe siècle. Retrouvez-le en librairie.

3 Déconstruire l’antijudaisme chrétien

Cerf

Résumé : par la Conférence des évêques de France, Cerf, juin 2023. « Le Dieu de l’Ancien Testament est violent, alors que celui du Nouveau Testament est amour », « l’Alliance nouvelle a remplacé l’ancienne, les juifs sont déicides » : autant de clichés véhiculés durant des siècles qui ont nourri des sentiments hostiles et méprisants envers les juifs, ce que l’on appelle l’antijudaïsme chrétien. Ce livre est un parcours simple et pédagogique qui conduit au plus profond des consciences. Vingt thèmes sont proposés au lecteur qui trouvera leur développement essentiellement dans l’enseignement de l’Église. Retrouvez-le en librairie.

4 CARLO ACUTIS : EN ROUTE VERS LE CIEL

Éditions de l’Emmanuel

Résumé : par Paul de Vulpillères, Emilie Droulers, Éditions de l’Emmanuel, mars 2023. Portrait de C. Acutis, adolescent italien mort en 2006, à l’âge de 15 ans, et béatifié en 2020. Passionné par les outils numériques, il les a utilisés pour faire œuvre d’évangélisation. Retrouvez-le en librairie.

5 LETTRE À CEUX QUI ONT LA VIE DEVANT EUX

Mame

Résumé : par Bénédicte Delelis, Mame, mai 2023. À ceux qui se tiennent devant la page blanche de leur vie d’adulte, partagés entre l’enthousiasme et le vertige, cette lettre de Bénédicte Delelis offre un chemin clair et lumineux : oser écouter ses rêves, éduquer en soi un être capable d’aimer, découvrir sa véritable beauté et celle de l’autre, vivre pleinement l’aujourd’hui et cultiver, au milieu des réalités passagères, ce qui demeure toujours. Un livre à lire et à relire tout au long de sa jeunesse pour avoir l’audace de marcher vers ce qui comble le cœur. Retrouvez-le en librairie.

6 ENFANTS SAINTS : 15 VIES EXTRAORDINAIRES

Mame

Résumé : par Charlotte Grossetête, Mame, avril 2023. Un documentaire mêlant récit, portrait et bande dessinée pour découvrir la vie de quinze enfants saints : Blandine, Tarcisius, Louis de Gonzague, Kateri Tekakwitha, Dominique Savio, Pier Giorgio Frassati, Francisco et Jacinta Marto, Anne de Guigné, José Luis Sanchez del Rio, Marcel Callo, Claire de Castelbajac, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

7 LE JOUR DE MA PREMIÈRE COMMUNION

Mame

Résumé : par Benoît XVI, Mame, mai 2023. Les réponses de Benoît XVI à des questions d’enfants sur la communion et l’eucharistie. Benoît XVI nous laisse en héritage de lumineuses explications sur le sacrement de l’Eucharistie et des prières pour nous accompagner tous les jours. Retrouvez-le en librairie.

8 le prix de la jubilation

Résumé : par Charlotte Seince, Artège, avril 2023. La vie de Charlotte Seince, c’est trente-huit ans d’une maladie chronique qui ne lui laisse aucun répit. Pourtant, elle ne cache pas sa joie malgré ses souffrances, ininterrompues depuis l’enfance. Son secret ? « En Dieu se fonde mon espérance. Je désire faire de ma vie non une abdication, mais un don. » Retrouvez-le en librairie.

9 ni sainte ni touche

Cerf

Résumé : par Gautier Mornas, Loïc Bonisoli, Cerf, mars 2023. Dictionnaire décalé du vocabulaire tiré de la Bible, de l’histoire de l’Église et de l’argot ecclésiastique. Avoir le bourdon, prêcher dans le désert, se faire l’avocat du diable, se voiler la face… Retrouvez-le en librairie.

10 LA MESSE AUTREMENT DIT : RETOUR AUX FONDAMENTAUX

Salvator

Résumé :par Louis-Marie Chauvet, Salvator, mai 2023. En prenant acte de l’évolution du rapport à la liturgie dans la société contemporaine, et des tensions entre les partisans de la « messe de toujours » instaurée par Pie V et les défenseurs de la réforme décidée durant le concile Vatican II, Louis-Marie Chauvet entend expliquer le sens et la cohérence du culte eucharistique en se basant sur la tradition catholique et les textes sacrés. Retrouvez-le en librairie.