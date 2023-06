Sept acteurs de l'entreprenariat chrétien présenteront leurs outils numériques au service de l'Église le mercredi 14 juin 2023, lors de la cinquième édition de "Pitch My Church" portée par l'association Église & Innovation Numérique.

C’est LE rendez-vous des jeunes pousses de la technologie numérique : « Pitch My Church » fait son retour pour une cinquième édition très attendue. Mercredi 14 juin, plusieurs entrepreneurs se réuniront au collège des Bernardins afin de présenter leurs outils numériques au cours de cet événement organisé par l’association Église & Innovation Numérique, créée en 2016.

La soirée, qui débute à 20h30, se divise en deux parties. Les participants débuteront par deux tables rondes, l’une sur le thème de l’influence numérique, l’autre sur le thème de l’entreprenariat, animées entre autres par le bien connu frère Paul-Adrien. Bonne ambiance garantie ! Ensuite, les sept entrepreneurs réunis « pitcheront » leur projet en un temps court de trois minutes maximum. Objectif : convaincre le public ! Pour le gagnant, un prix « Carlo Acutis » sera remis, une première depuis les cinq éditions.

Donner de la visibilité à des entreprises chrétiennes

Parmi les entrepreneurs présents pour promouvoir leurs innovations numériques, Timothée Berton, fondateur de « YouPray », une application pour aider les chrétiens à prier à et méditer sur la parole de Dieu; Marguerite Luton pour « Ritrit »qui permet de trouver un lieu de retraite spirituelle, ou encore Xavier de Colombel, cofondateur de « Oclocher », application facilitant l’animation et la vie paroissiales. Mais aussi Heavn, Little Catho, Formation Catholique, et Belles Eglises.

« Le but est vraiment de donner de la visibilité à des projets chrétiens dans l’air du temps, qui ont besoin de faire parler d’eux », explique à Aleteia Pierre Macquère, président de l’association. « L’événement avait pris un coup avec le Covid qui avait marqué un temps d’arrêt. Il s’agit de recommencer avec une deuxième génération de “start-up” chrétiennes. Pour toucher un maximum de monde, l’événement est ouvert à tous, c’est vraiment l’écosystème numérique chrétien qui va à la rencontre des gens », achève-t-il.