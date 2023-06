L’instinct maternel ne se prouve pas, il s’éprouve

L' "instinct maternel", cette réalité éprouvée par tant de mères, a un grand tort : elle n’est pas mesurable scientifiquement. Docteur en pharmacie et mère de famille, notre chroniqueuse Blanche Streb ne voit pas les choses ainsi : la science qui croit tout savoir n’est pas scientifique, et l’instinct maternel se vit, tout simplement.

La fête des mères… depuis quelques années, une fête pourtant si simple, glane désormais d’étonnantes et désespérantes petites polémiques. Cette année, c’est France Inter qui s’est fait remarquer avec cet article : « L’instinct maternel : une vaste supercherie, finalement assez récente. » L’argument avancé ? L’existence d’instinct selon lequel une femme voudrait forcément être mère et sache, sans avoir besoin d’y réfléchir et sans expérience, s’occuper de son enfant ne se révèle pas prouvée. « Pas prouvée. »

Un concept… politique ?

La méthode ? Amalgamer et caricaturer ce que serait cet instinct : une capacité innée et naturelle des mères à prendre soin de leur bébé, un concept selon lequel les femmes ont par nature envie de faire des enfants, un invariable lié à l’espèce qui agirait comme une sorte d’appel du ventre que toutes ressentiraient. Et l’idée qu’à partir du moment où l’enfant naît, l’amour serait tout de suite présent, et cela guiderait les mères dans leurs actes quotidiens. L’intention ? Démontrer que cet instinct maternel n’est qu’un concept forgé et instrumentalisé pour des raisons politiques, économiques et sociales. Pour pousser les femmes à rester plus à la maison. Et qu’au fond, le mythe de l’instinct maternel est le creuset des inégalités femmes-hommes. Voilà.