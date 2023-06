En convalescence, le pape a pu faire quelques pas dimanche

L’après-midi de ce dimanche s’est bien passé, le pape François "a pu faire quelques pas", a informé le Bureau de presse du Saint-Siège au terme de la cinquième journée d’hospitalisation du pontife à l’hôpital Gemelli de Rome.

Le pontife de 86 ans, opéré d’une hernie intestinale avec risques d’occlusions le 7 juin, « s’est dédié durant quelques heures au travail, entrecoupé de repos et de prière », peut-on lire dans le bref communiqué du Vatican publié en fin de journée. En fin de matinée, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, avait indiqué que le pape avait suivi la messe dominicale à la télévision avant de communier, avait récité l’Angélus dans la chapelle privée de son appartement au 10e étage du Gemelli, et déjeuné avec les personnes qui l’assistent.

Comme la veille, le pape François ne présente pas de fièvre et ses paramètres cardio-vasculaires sont stables. Le pape a effectué une kinésithérapie respiratoire, et a continué sa rééducation après son opération pour une hernie intestinale avec risques d’occlusions. Afin de permettre une meilleure cicatrisation, l’équipe médicale a expliqué le 10 juin avoir déconseillé au pape François de réciter la prière de l’Angélus en public, comme il le fait habituellement chaque dimanche midi. C’était la première fois depuis son élection en 2013, que le pontife argentin y renonçait. En juillet 2021, lors de sa première hospitalisation au Gemelli, il avait récité cette prière mariale avec la foule depuis un balcon de l’hôpital. Et durant les confinements du Covid-19, les Angélus du successeur de Pierre avaient été retransmis en vidéo.