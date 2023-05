Le pape François a transformé élevé le 30 mai le diocèse de Las Vegas en archidiocèse. Une décision qui reconnaît la forte croissance de la communauté catholique dans la ville des casinos

La ville de tous les vices serait-elle en passe de devenir l’un des plus grands centres de rayonnement de l’Église catholique aux États-Unis ? Le mardi 30 mai, le pape François a élevé le diocèse de Las Vegas au rang d’archidiocèse, et a donc fait de son évêque, Mgr George Leo Thomas, le nouvel archevêque. « En élevant notre diocèse au rang d’archidiocèse, le pape François a décelé le besoin d’une nouvelle province ecclésiastique dans l’ouest des Etats-Unis », s’est réjoui ce dernier le jour même. « Je suis profondément honoré et touché par cette importante reconnaissance du Pape. »

Pour l’auxiliaire de Las Vegas, Grégory W.Gordon, la création d’un archidiocèse à La Vegas répond à la croissance rapide du diocèse, lui-même créé en 1995 et rattaché à l’archidiocèse de San Francisco. « Las Vegas a grandi dans de nombreuses directions depuis que nous sommes devenus un diocèse, en population et en taille », explique-t-il. « Mais il y a aussi eu une croissance spirituelle, dans le nombre de baptêmes et de vocations religieuses pour notre archidiocèse, et nous continuons à construire de nouvelles paroisses et à accueillir de nouveaux prêtres ». Un développement impressionnant dans cette ville que l’on surnomme « Sin City » (ville du péché, ndlr) plus connue pour ses casinos que pour ses églises. C’est la première fois en 19 ans qu’un nouvel archidiocèse américain est créé.

750.000 catholiques

L’archidiocèse de Las Vegas comprend en lui-même 750.000 catholiques. Au total, plus d’un million de catholiques dépendent de la nouvelle province ecclésiastique, composée de deux autres diocèses suffragants: celui de Reno et de Salt Lake City. Suffragants ne signifie pas subordonnés. Si l’archevêque détient une dignité supérieure à celui d’un simple évêque en vertu du droit canon, il n’exerce aucune autorité sur les évêques suffragants, qui seuls ont entière autorité sur leur diocèse. Il est chargé de soutenir la coopération entre les évêques qui relèvent de la province.

Le nouvel archevêque recevra le pallium des mains du Pape lors d’une messe célébrée en la fête de saint Pierre et saint Paul, le 29 juin prochain. Cette fine bande de laine symbolise la charge de pasteur et le lien étroit qui unit l’archevêque et le pape. À cette occasion, Mgr Thomas sera accompagné par un groupe de pèlerins du désormais archidiocèse de Las Vegas.