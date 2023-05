Préparez votre déroulé de messe en 30 secondes chrono !

Une application web pour générer automatiquement des diaporamas de messe personnalisés, c'est ce qu'a conçu Pierre-Louis Duthoit, membre de la paroisse du Sacré-Cœur de Chambéry. En quelques clics, il est ainsi possible de créer des "power point" avec les chants de la messe, pour les projeter dans l'église.

Organiser une messe peut parfois relever du véritable défi, surtout lorsqu’il s’agit de faire participer l’assemblée. C’est la raison pour laquelle Pierre-Louis Duthoit, jeune développeur web, a décidé de développer un site web sur lequel préparer un livret de messe pour vidéoprojecteurs devient un vrai jeu d’enfants. Membre de l’équipe liturgique de la paroisse du Sacré-Cœur de Chambéry, il constate que la création des power point pour les projeter sur les écrans installés à cet effet est particulièrement fastidieuse. « C’est toujours très long à mettre en place, et donc forcément décourageant. J’ai imaginé une application web pour faciliter le processus de création via la génération automatique d’un diaporama. »

Un outil facile d’accès et rapide

C’est ainsi que « Messetool kit » voit le jour, en juin 2022. Et il faut reconnaître que c’est simple comme bonjour : on clique sur la date de la messe, on choisit son ordinaire, les couleurs et images souhaitées, puis les chants, et le tour est joué. La plateforme recense près de 11.000 chants de répertoires variés, allant du plus ancien au plus récent. Par la diversité des paramètres proposés et par sa rapidité d’exécution, le diaporama est prêt à être projeté en deux petites minutes. Totalement gratuit, le site est conçu afin d’être intuitif, explique Pierre-Louis. « L’idée est vraiment d’optimiser le temps consacré à la préparation du livret, pour que tout soit fluide et simple d’accès. » Mission accomplie !