À l’occasion de la fête de la Pentecôte, récitez ces sept prières pour demander à Dieu le renouvellement des dons du Saint-Esprit, reçus lors du baptême et de la confirmation.

« Alors ils furent tous remplis de l’Esprit saint : ils se mirent à parler en d’autres langues et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit », (Ac 2, 3-4).

C’est au cours de la Pentecôte, que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Saint Thomas d’Aquin, par sa réflexion théologique, a décliné ce don en sept dons particuliers qui sont reçus lors du baptême et de la confirmation : don de sagesse, d’intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte de Dieu.

Si l’Esprit saint est bien présent en nous, il est possible de lui laisser plus de place, l’écouter et l’aimer toujours plus car sa manifestation, ainsi que celle de ses dons, est souvent « freinée » par différents facteurs comme le manque d’ouverture à la présence du Saint-Esprit, le replis sur soi, le péché, les peurs… À l’occasion de la fête de la Pentecôte, voici sept oraisons, proposées par l’Église catholique, pour demander le renouvellement des dons du Saint-Esprit.