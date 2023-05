Le Pape encourage les catholiques à se libérer de la peur par l’Esprit Saint

Lors du Regina Caeli du dimanche 27 mai 2023, le Pape a encouragé les catholiques à invoquer l'Esprit Saint afin de se libérer de leurs peurs et de la fermeture d'esprit.

Le pape François a incité les catholiques à sortir des « peurs » et des « fermetures » intérieures, en célébrant la prière mariale du Regina cæli, le 27 mai 2023, jour de la Pentecôte – solennité qui commémore la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres. Le pape a invoqué l’Esprit Saint, pour se libérer de la « peur de l’autre » et de la « peur de Dieu ».

Évoquant les apôtres qui s’étaient barricadés au cénacle dans l’Évangile, le pontife de 86 ans a interpellé la foule place Saint-Pierre : « Combien de fois, nous aussi, nous enfermons-nous sur nous-mêmes ? Combien de fois, […] à cause d’un problème personnel ou familial, à cause de la souffrance qui nous marque ou à cause du mal que nous respirons autour de nous, risquons-nous de glisser lentement vers une perte d’espérance et vers un manque de courage pour continuer ? »

Pour le pape François, cet « enfermement » dans « le labyrinthe de nos soucis » est causé par « la peur » et sa « grosse voix ». Et de citer en litanie « la peur de ne pas pouvoir faire face, d’être seul pour affronter les batailles quotidiennes, de prendre des risques et de rester déçu, de faire de mauvais choix. »

L’Esprit Saint comme remède aux peurs

La peur « bloque, paralyse » et « isole », a encore mis en garde le Pape, mentionnant « la peur de l’autre, de celui qui est étranger, […] qui pense différemment », et « la peur de Dieu : peur qu’il me punisse, qu’il soit en colère contre moi. »

« Là où il y a la peur, il y a la fermeture », a poursuivi le pape, regrettant les portes fermées « du cœur, de la société, et même les portes de l’Église ». Le remède ? « L’Esprit Saint », qui « libère des prisons de la peur ». Et d’’invoquer cet Esprit Saint « pour nous, pour l’Église et pour le monde entier : pour qu’une nouvelle Pentecôte chasse les peurs qui nous assaillent et ravive le feu de l’amour de Dieu. »

Dans la matinée, le pape François a célébré une messe dans la basilique Saint-Pierre. Si le pontife de 86 ans a eu un épisode de fièvre et de fatigue qui l’a empêché de recevoir le 26 mai, il a cependant repris ses activités dès le lendemain.