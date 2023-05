Ce dimanche 28 mai, à l’occasion de la Pentecôte, les prêtres vont revêtir des vêtements liturgiques rouge. Une couleur également portée le dimanche des Rameaux, le Vendredi saint, la fête de tous les saints martyrs et la fête de la croix glorieuse. Découvrez sa symbolique.

Célébrée cinquante jours après Pâques, la Pentecôte rappelle la descente de l’Esprit saint sur les apôtres. En ce jour, les prêtres troquent leurs vêtements liturgiques blancs, portés durant le temps pascal, contre du rouge. C’est la première couleur introduite dans la liturgie, après le blanc.

Dans l’iconographie de l’Église orientale, le rouge manifeste l’humanité du Christ. Le rouge représente le sang versé par le Christ et symbolise donc la Passion. Il représente également l’amour divin. Voilà pourquoi cette couleur est utilisée le dimanche des Rameaux, le Vendredi saint, le jour de la Pentecôte, en la fête de la sainte Croix, aux fêtes des Apôtres et évangélistes, et aux fêtes des saints martyrs.

La couleur du feu du Saint-Esprit

Couleur du martyre, donc, mais aussi de l’Esprit saint. Ce don de Dieu, personnifiant l’amour infini qui unit le Père et le Fils, a été donné en plénitude à l’Église, à travers les douze apôtres, le jour de la Pentecôte. Voici pourquoi, cette couleur, qui symbolise aussi le feu (un des symbole de l’Esprit saint), est portée par les prêtre à l’occasion de cette fête.

Et comme c’est le Saint-Esprit, maître intérieur, qui conduit le troupeau des fidèles vers le pasteur éternel, qui le conduit de grâce en grâce à travers les paroles et les actes de ceux qu’il a choisis comme vicaires du Christ, le rouge peut également se porter à l’occasion des confirmations, des ordinations. Nous reliant à la plus ancienne tradition liturgique le rouge rappelle aussi la mission de tout pape : témoigner, dans l’Esprit saint, de l’amour infini auquel chaque homme est appelé. Une mission confiée jadis à Pierre et à ses compères, aujourd’hui par son successeur et tous les évêques. C’est d’ailleurs pour cette raison que depuis Paul VI au moins, tous les papes ont été enterrés en rouge.

