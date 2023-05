Les richesses inattendues de la méditation chrétienne

Et si pour vaincre le stress, le grand mal du 21e siècle selon l’OMS, vous pratiquiez la méditation chrétienne ? Oubliez les applications ésotériques qui pullulent dans les stores, il en existe une authentiquement catholique, Meditatio. Elle vous fera gagner en sérénité et vous rapprochera probablement de Dieu.

Reconnu par l’OMS comme le « grand mal du 21e siècle« , le stress fait des ravages au sein de notre société. Enfants, adolescents, parents, personnes actives… tous sont concernés ! Or de nombreuses études scientifiques le prouvent : méditer réduit le stress en limitant la production de cortisol et en réduisant son effet inflammatoire. Les interactions permanentes entre corps et esprit confirment ainsi que la méditation modifie de nombreuses régions du cerveau et a un effet conséquent sur la gestion de l’anxiété. A titre d’exemple, une expérience menée à l’hôpital Sainte Anne, à Paris, confirme qu’une personne qui médite vingt minutes par jour voit son risque de rechute réduire de moitié si elle a déjà connu deux épisodes de dépression majeure.

Il existe cependant de très nombreuses formes de méditation et il peut parfois être bien difficile de s’y retrouver. Vipassana, yoga, méditation transcendantale, zazen, pleine conscience… Laquelle choisir pour retrouver paix et sérénité ? Certaines sont-elles davantage recommandées que d’autres et surtout compatibles avec la foi chrétienne ? Elisabeth, 50 ans et mère de famille nombreuse, a souhaité tenter cette expérience en optant pour une forme bien particulière de méditation : la méditation chrétienne. Pour cela, elle a téléchargé en octobre 2021 l’application Meditatio, première et unique application francophone de méditation chrétienne, et est immédiatement séduite par son contenu et son format.

Aleteia :Pourquoi avez-vous opté pour la méditation chrétienne ?

Je cherchais une application de méditation qui me permette de réfléchir à ce que je suis et qui soit un véritable écho à ma vie. J’avais déjà suivi des parcours de réflexion inspirés de pratiques méditatives orientales pour faire une pause mais ce n’était pas suffisant. J’avais vraiment besoin de prier en m’ouvrant à la présence et à la Parole de Dieu afin de voir très concrètement la manière dont Il agit dans mon quotidien.

Concrètement, comment pratiquez-vous la méditation chrétienne ?

Je médite plutôt le soir car je n’ai pas le temps de me poser dans ma journée. Cela me permet de relire ma journée avec Dieu. L’exercice de relaxation proposé en début de séance par Meditatio m’aide beaucoup : il est très important pour moi d’être physiquement disponible à ma prière, de faire le vide et de trouver le calme. Je peux ainsi accueillir Dieu et m’ouvrir à sa présence. Je suis ensuite guidée par l’application tout au long de la prière, ce qui est un vrai support pour moi au quotidien. La méditation est ponctuée de longs temps de silence qui me permettent de vraiment réfléchir et de me rendre disponible au Seigneur. Meditatio propose aussi des parcours adaptés aux enfants que je suis ponctuellement avec eux. C’est une bonne manière pour eux de se calmer le soir. Nous nous allongeons dans le lit avant de nous endormir et écoutons ensemble la méditation. Cela devient alors une manière originale de prier et une excellente occasion d’échanger ensuite sur telle ou telle thématique.

Vous pratiquez la méditation chrétienne avec Meditatio depuis presque deux ans. Cela a-t-il changé quelque chose dans votre vie ?

Les méditations que j’ai pu suivre avec Meditatio me font du bien car elles répondent à un certain mal-être que je pouvais avoir. J’avais du mal à m’accepter. Du mal aussi à accepter certains événements qui pouvaient m’arriver. J’ai appris à gérer mon anxiété et à progressivement lâcher prise. Je pense que la méditation chrétienne me permet vraiment de grandir intérieurement. J’ai peu à peu compris que je pouvais remettre tous mes soucis au Seigneur. Je le laisse faire…

Avez-vous un exemple concret à nous partager ?

J’avais de vraies difficultés à m’endormir. En apprenant à terminer ma journée avec Dieu et à tout lui confier, petits et grands soucis, j’ai découvert que je pouvais voir les choses autrement et que j’étais surtout en mesure de m’endormir sereinement sans m’inquiéter de tout.

Et si vous deviez aujourd’hui définir ce qu’est pour vous la méditation chrétienne, que diriez-vous ?

Avec Meditatio, je prends tous les jours un moment pour décrocher de mon quotidien et me calmer. Au début, je m’étais vraiment lancée dans la méditation chrétienne pour prendre des temps d’introspection et de réflexion. Et puis, au fur et à mesure, j’ai réalisé que cela m’aidait aussi beaucoup dans la pratique de ma prière. Associer prière et méditation, je n’y avais jamais vraiment pensé et pourtant l’un accompagne l’autre. La méditation chrétienne, c’est une vraie mise en condition du corps et de l’âme.

En savoir plus À l’image des autres pratiques méditatives, la méditation chrétienne propose un chemin vers une plus grande paix intérieure. Mais elle invite chacun à aller encore plus loin puisqu’elle est aussi une voie toute tracée pour se rapprocher de Dieu et le placer au cœur de son quotidien. Méditer avec Dieu devient ainsi un moyen de gagner en sérénité en laissant le Seigneur prendre le gouvernail de sa vie. Vous aussi téléchargez l’application Meditatio et vivez dès maintenant une plus grande intimité avec le Seigneur.

En partenariat avec Meditatio