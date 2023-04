Les doux bienfaits de la méditation

Le Catéchisme nous dit que la méditation "met en œuvre la pensée, l’imagination, l’émotion et le désir".

Cherchez-vous une façon de prier qui « illumine l’esprit, rende radieuse notre compréhension, emplisse le cœur de joie, apaise la fureur, dissipe la colère, chasse l’amertume et les pensées iniques, mette notre irritabilité en fuite, expulse la paresse et dissolve nos pensées mauvaises ? » Tels sont en effet les fruits de la méditation, selon saint Isaïe de Scété, un ermite du Ve siècle. Il dit encore : « La méditation est un miroir pour l’esprit et une lumière pour la conscience. En elle naît la tendresse qui réchauffe et attendrit l’âme. »

Le Catéchisme de l’Église catholique parle de la méditation comme d’une « recherche » dans laquelle « l’esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne, afin d’adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande » (n°2705). La méditation « met en œuvre la pensée, l’imagination, l’émotion et le désir » afin « d’approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et fortifier la volonté de suivre le Christ » (n°2705).

Lorsque nous méditons, nous trouvons le calme et l’apaisement en nous offrant pleinement à la présence de Dieu. « La méditation, c’est prendre conscience d’une vérité de telle manière qu’elle se déploie sous nos yeux afin de pouvoir la pénétrer » (L. Giussani). Car la méditation « enseigne ce qui manque » (Saint Bernard).

La méditation fait appel à notre mémoire. Selon le pape Benoît XVI, « la méditation signifie faire mémoire de ce que Dieu a fait et ne pas oublier ses nombreux bienfaits […]. C’est une prise de contact de notre esprit avec le cœur de Dieu ». Et ce contact apporte force et consolation à notre cœur.

La servante de Dieu Élisabeth Leseur, partageant sa profonde expérience de la méditation, nous conseille ceci : « La méditation, c’est le recueillement profond de soi au fond de l’être, en ce point où, disent les théologiens, dans le silence des choses, on trouve Dieu ; où vous trouverez (et c’est Dieu) la source de tout bien, de toute force, de toute beauté ; […] où vous comprendrez à la fois votre faiblesse et tout ce que vous pouvez pour la cause du bien ici-bas. »