Parler de la météo, une occasion de se convertir !

Qui n’a pas évoqué le temps qu’il fait aujourd’hui pour commencer une conversation au travail ou à la sortie de l’école, ou encore dire trois mots à une voisine ? Pourtant ce sujet si banal est une occasion réelle de se convertir !

Il arrive que les interlocuteurs se réjouissent de la belle journée qui s’annonce ou rendent grâce au Seigneur pour le grand soleil en un jour spécial de fête. Parfois les échanges sont plus critiques : Il fait trop gris, trop froid, trop chaud, la météo n’est pas de saison ou bien le vent refroidit les os… et l’âme.

Il est si anodin et si facile d’ajouter de l’eau au moulin de ces jérémiades. Il est si facile d’approuver d’un hochement de tête ou de poursuivre de plus belle le flot de critiques. Pourtant le Seigneur n’a-t-il pas lui-même décidé de la météo, selon sa Volonté ? Personne n’a encore trouvé comment ajuster le temps à son envie du jour, et le Père du Ciel s’occupe lui-même de donner ce qui est bon à ses enfants. Alors aussi minuscules que soient les mots employés, répondre par une bénédiction est une façon discrète et pourtant profonde et réelle de laisser le Seigneur façonner son cœur.

Oui il pleut, mes fleurs en avaient besoin justement !

Oui le vent se déchaîne, cela fait pleuvoir les pétales de cerisier dans le parc, quel joli tapis rose.

Quel froid oui, ça me donne envie de déguster un bon chocolat chaud avec mes enfants !

Cela semble si petit en effet, et pourtant la météo donne bien l’occasion de vivre le psaume 62 : « Toute ma vie je vais te bénir. »

Météo : découvrez douze saints à prier au fil de l’année :