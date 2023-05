Sainte Rita, la confidente intime

Rita est une des saintes les plus priées à travers le monde. Sainte de l’impossible, patronne des causes désespérées, nombreux sont ceux qui confient à son intercession leurs prières. Rita de Cascia est certes une grande sainte, une faiseuse de miracles. Mais elle fut surtout aussi une femme simple, qui vécut dans un petit coin d’Ombrie et a connu les vicissitudes de la vie. Une amie qui sait écouter et qui peut tout entendre.

Rita, une voisine, une amie, une grand-mère. Si sainte Rita accueille si bien toutes les peines, tous les désespoirs, toutes les souffrances, c’est parce qu’elle les connaît bien. Problèmes de couple, soucis avec des enfants, difficultés avec des parents, conflits entre voisins, vocation contrariée … Tout cela, Rita l’a connu. Elle a dû faire face à un mari violent, à des fils en colère, à des parents un brin autoritaire, à plusieurs refus du monastère dans lequel elle se sentait appelée. La douceur de Rita cachait une grande force et, avec patience et confiance en Dieu, elle inversa toutes les situations. Par sa vie, elle est proche de toutes les difficultés que les fidèles rencontrent. Oreille attentive, cœur sans jugement, elle montre comment les traverser avec douceur et force.

Sainte Rita, une veilleuse du quotidien

À travers ses combats qui sont aussi ceux de nos contemporains, c’est bien la lumière du Christ qui rayonne en Rita. Comme les grands-mères d’antan, elle a aussi ses secrets. Elle sait rappeler les mystères de la vie et les dons de Dieu à ceux qui savent rester humbles. Dès la petite enfance, la grâce l’accompagne, charmant les abeilles et guérissant la main d’un paysan. Puis tout au long de sa vie, les signes se multiplient autour d’elle – ainsi que les miracles –, jusqu’à, recevoir une épine de la couronne du Christ dont elle gardera le stigmate sur le front. De son vivant déjà, elle recevait de nombreuses visites d’hommes et de femmes qui s’en remettaient à ses prières.

L’Église sainte Rita de Nice propose, du 14 au 22 mai, sur Hozana, une belle neuvaine pour confier tous nos tracas, petits et grands, à la sainte italienne. Chaque jour de la neuvaine, à travers une méditation audio et une prière, elle nous invite à voir combien la lumière peut être présente même au cœur des épreuves, combien la grâce est possible dans chaque domaine de notre quotidien.

