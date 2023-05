Sting honore sa promesse à un prêtre et chante pour des détenus à Naples

Le chanteur anglais Sting a donné un concert privé au sein d'une prison de Naples, fin avril, honorant la promesse qu'il avait faite à un prêtre italien, le père Antonio Loffredo.

Le chanteur anglais Sting a offert un moment unique aux détenus de la prison de Secondigliano, au nord de Naples, en leur offrant un mini-concert dans la cour de la prison, le 27 avril. Il a ainsi répondu à la demande d’un prêtre italien bien connu en Italie, Don Antonio Loffredo, qui travaille auprès de la jeunesse des quartiers défavorisés de Naples, où règne parfois une extrême pauvreté. Il a joué plusieurs de ses morceaux les plus populaires, comme Fragile sorti en 1988 ou encore English Man in New York, avec ses musiciens. Les instruments de musique utilisés ont été confectionnés par les détenus eux-mêmes avec les restes du bateau des naufragés de Lampedusa.

Don Loffredo avait en effet parlé à Sting des initiatives mises en place par la Fondation San Gennaro, notamment auprès des détenus de la prison, en leur permettant la fabrication du bois. En apprenant cela, Sting avait promis de venir jouer avec les instruments réalisés dans le pénitencier.

Le chanteur mondialement connu et son épouse ont ensuite passé la journée avec les prisonniers et déjeuné avec eux à la cantine. Au menu, des produits cultivés par les détenus dans le jardin situé à l’intérieur du pénitencier.