Le bouleversant miracle de la vie de Grace et James

Quatre fausses couches, quatre enfants perdus avant même d’avoir pu les tenir dans leurs bras : c’est la douloureuse épreuve subie par Grace et James Slaterry, couple irlandais qui a vécu les quatre années les plus difficiles de leur vie. La souffrance vécue par le couple était si forte que tous avaient abandonné tout espoir de donner la vie.

C’est au moment où Grace et James avaient baissé les bras qu’est arrivé le plus inattendu. Alors qu’ils n’avaient eu recours à aucun traitement ni à aucune aide médicale, Grace annonça à son mari être enceinte de… quatre bébés, nés en 2014. Pourtant, jusqu’à l’accouchement, rien n’était gagné : à 17 semaines de grossesse, des complications ont poussé les médecins à conseiller à Grace un avortement de deux enfants pour pouvoir en sauver deux autres. Avis que Grace n’a pas suivi. La Providence a visiblement souhaité lui donner raison : Amelia, Lily Grace, Molly et Lucas sont arrivés au monde et sont aujourd’hui en parfaite santé.