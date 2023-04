Réussir sa vie en 40 jours (ou presque)

40 jours pour devenir acteur de sa vie, c’est ce que propose le père Aymar de Langautier, prêtre du diocèse de Toulouse, dans son récent ouvrage "Le bonheur n’est pas dans le canapé". 40 étapes construite autour d’un enseignement et d’un défi accessible… à n’importe quel âge de la vie !

C’est peut-être LA question la plus humainement partagée. Elle revient insidieusement, parfois sournoisement, à n’importe quel âge de la vie. Sans crier gare. Comment réussir sa vie ? Parce que le besoin de réponses est fort, surtout auprès des jeunes, le père Aymar de Langautier, ordonné en 2020 pour le diocèse de Toulouse, publie un livre intitulé Le bonheur n’est pas dans le canapé : 40 jours pour devenir acteur de sa vie (Première Partie). « Se poser la question de « comment réussir sa vie » revient à se poser la question de ce que je fais sur terre, à quoi je sers », explique à Aleteia le père Aymar de Langautier qui s’est fait connaître du grand public à travers une vidéo de TiboInShape diffusée en 2020 sur la vocation de prêtre. « C’est une question qui traverse toute l’humanité ! Trouver le bonheur, à quoi ça sert… Pour nous chrétien c’est le Christ qui nous le donne et le bonheur se situe dans le Christ. » Mais encore faut-il en prendre conscience… et agir en fonction.

Concrètement, le père Aymar propose 40 étapes réparties sur 40 jours afin de devenir réellement acteur de sa vie. Chaque étape est construite autour d’un enseignement et d’un défi accessible et concret afin de prendre de nouvelles habitudes dans les différents aspects de sa vie. L’objectif : devenir une personne libre et heureuse. La première étape : oser se lancer. Tout simplement ? Presque. « Oser se lancer, c’est arrêter de vouloir. C’est décider de pouvoir et commencer à agir », écrit le jeune prêtre. « À chaque fois que nous exprimons un désir comme « j’aimerais bien… » ou « Je voudrais tant… », posons-nous ensuite immédiatement la question : « Qu’est-ce que je fais pour ? « , poursuit-il. Et de compléter son enseignement par un défi – ici de trouver la raison principale pour laquelle on souhaite changer ses habitudes – ainsi qu’une citation inspirante.

Un déclic possible à chaque chapitre

« Chacun des 40 thèmes est important et peut être pris indépendamment des autres », reprend le père Aymar. « En fonction des personnalités, des parcours de vie etc., il est possible d’avoir un déclic sur un chapitre spécifique. » À titre personnel, il apprécie par exemple l’étape « Écouter sa conscience ». « J’évoque ici le fameux examen de conscience qui est un exercice très efficace pour interroger sa conscience », rappelle le père Aymar. « Et je donne quelques conseils pour le réaliser ! Être seul, revivre sa journée et se demander si je suis mal à l’aise avec certaines actions commises, certaines paroles prononcées ? Ou à l’inverse suis-je heureux d’avoir pris telle décision, posé tel geste ? Une fois cet exercice fait, il est important de prendre quelques moyens concrets pour mieux agir. Par exemple, si je souhaite moins critiquer les autres, je m’abstiens simplement de parler lorsque les personnes concernées sont absentes. »

Y-a-t-il un âge pour suivre ces 40 étapes ? « Le livre s’adresse aux croyants et aux non-croyants à partir de 15 ans », résume le prêtre. « Si les 15-30 ans se sentiront certainement plus concernés, la progression proposée fait que chacun peut s’y retrouver. » Les derniers chapitres portent volontairement plus sur Dieu et la foi. « C’est un livre de développement spirituel », reprend le père Aymar. « Chacun recherche son bonheur, et il existe d’ailleurs dans notre société de nombreux spécialistes pour aider à le trouver. Mais ce n’est pas une recette universelle. J’espère que ce livre sera un déclic pour prendre sa vie en main. » Et la conduire en Dieu et avec Dieu.

